Man heeft spijt van doodrijden Sprundelse, maar krijgt 240 uur taakstraf

Een man uit Etten-Leur heeft een taakstraf van 240 uur gekregen, omdat hij volgens de rechtbank in Breda schuldig is aan een dodelijk verkeersongeluk. Hij was achttien toen hij ruim twee jaar geleden in zijn woonplaats met zijn auto een fietsster uit Sprundel aanreed. Het slachtoffer van 43 werd meters hoog de lucht in gelanceerd en overleed in de buurt van de plek waar ze werd geschept.

De rechter vindt net als de officier van justitie dat de automobilist veel te hard reed. Het ongeluk gebeurde op 14 mei 2019, op het kruispunt van de Florijnstraat met de Penningweg. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De wagen reed volgens het Openbaar Ministerie (OM) op deze weg 112 kilometer. Ook heeft de chauffeur niet alert gereageerd op een bord, dat waarschuwde voor een gevaarlijk kruispunt.

'Onoplettend en onvoorzichtig'

Het OM had een veel zwaardere straf geëist: vijf maanden cel en drie jaar niet achter het stuur. De rechtbank was ook niet te spreken over het onoplettende en onvoorzichtige rijgedrag van de man, maar het pleit voor hem dat hij niet eerder is veroordeeld. Ook heeft hij zowel vóór als tijdens de zitting zijn spijt betuigd. Zo wilde hij het gesprek aangaan met de nabestaanden en heeft hij hen een kaartje gestuurd, dat hij met zijn moeder had opgesteld.

Tijdens de behandeling in de rechtszaal hebben de partner, de broer en moeder van het slachtoffer op indringende wijze het leed verwoord dat door de man uit Etten-Leur is veroorzaakt. Hij reageerde op die verklaringen door zijn spijt te betuigen en te zeggen dat hij zelf ook lijdt onder wat er is gebeurd.

Vier maanden niet achter stuur

De man wacht een half jaar cel wanneer hij weer in de fout gaat. De komende vier maanden, zo bepaalde de rechter, mag hij sowieso niet achter het stuur plaatsnemen. Bij een nieuwe overtreding wordt die periode met 20 maanden verlengd. Zijn auto, die in beslag was genomen, krijgt hij terug.

