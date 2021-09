PSV'er Götze eet zelfgebakken frietjes met Lyndi (13): 'Wel erg zout'

Ze moest wel twee keer met haar ogen knipperen: Lyndi Rooijakkers (13) uit Eindhoven had woensdagmiddag ineens PSV-icoon Mario Götze over de vloer. Hij kwam frietjes met haar eten.

Mario Götze is geen onbekende van Lyndi. Ongeveer een jaar geleden was zij het namelijk die de komst van de Duitse superster naar PSV wereldkundig maakte. Ze spotte zijn auto in de buurt van het Philips Stadion en maakte er een foto van die in no-time gedeeld werd in ontelbaar veel appgroepjes. Zo werd de komst van Götze bekend.