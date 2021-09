Alle 32 appartementen ontruimd na neerstorten van balkons

Wachten op privacy instellingen... Foto: Noël van Hooft Volgende Vorige vergroot 1/2 Appartementen Oudenbosch ontruimd

Het appartementencomplex in Oudenbosch waarvan woensdagnacht twee balkons zijn neergestort, is helemaal ontruimd. Dat bevestigt de gemeente Halderberge aan Omroep Brabant. 45 bewoners van 32 appartementen worden tijdelijk ondergebracht in nabijgelegen sporthal de Beuk.

De constructie van het gebouw wordt onderzocht, zegt de gemeente. Dat onderzoek is door de eigenaar in gang gezet. "Dat moest snel gebeuren, want wij willen honderd procent zeker zijn dat de mensen veilig zijn. Die zekerheid hebben we pas als het onderzoek klaar is", zegt een woordvoerder.

Het onderzoek duurt zeker nog tot in de middag, zegt diezelfde woordvoerder. Mocht het langer duren, dan gaat de gemeente kijken of ze de bewoners ergens anders kan onderbrengen. Ter plaatse wordt echter aan bewoners verteld door gemeentemedewerkers dat het onderzoek 'zeker twee dagen duurt, en misschien nog langer'.

Ingestorte balkons

Aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee balkons van een appartementengebouw naar beneden gestort. Er raakte niemand gewond. Burgemeester Bernd Roks zegt dat hij geschrokken is van de gebeurtenissen. Ook zegt hij dat hij ervoor gaat zorgen dat de eigenaar van het pand maatregelen neemt.

Het lijkt erop dat beide balkons zijn afgebroken. Vermoedelijk is het bovenste balkon eerst afgebroken en op het balkon daaronder gevallen. Beide balkons zijn recht naar beneden gestort.

'Waar moet ik heen?'

Voor Wil Mathijsen. bij wie de twee balkons in de tuin zijn gestort, is het allemaal even teveel. Via Omroep Brabant moest ze horen dat ze haar appartement uit moet. "Is dat echt", zegt ze terwijl ze in tranen uitbarst.

"Verdomme. Waar moet ik heen? En mijn vogeltje?" De balkons boven haar kwamen afgelopen nacht naar beneden. Maar weg wil ze helemaal niet. "Moet iedereen hier weg? Dit kan niet. Ik wil hier niet weg."

Het is niet de eerste keer dat bewoners in Brabant van doen hebben met gevaarlijke balkons. In Breda werden in 2017 bijna 320 balkons van 160 appartementen gestut omdat de balkons konden instorten. In 2019 was dat nogmaals het geval in Breda, maar toen in de wijk Heuvel. Ook in Roosendaal moesten in 2017 balkons worden gestut vanwege instortingsgevaar.

