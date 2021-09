Pepernoten eten tijdens de nazomer: 'Niet alleen voor de feestdagen'

Pepernoten zijn ook in de nazomer een feestje. vergroot

Met nog een aantal zomerse dagen in het vooruitzicht opent Peppernuts Holland zaterdag een pop-upstore in Den Bosch vol met kruidnoten en pepernoten. Afgelopen week opende het bedrijf al een winkel in de Rechtestraat in Eindhoven. Beide zaken blijven open tot en met sinterklaasdag 5 december.

Evie Hendriks Geschreven door

Toch vindt eigenaar en oprichter Miguel Groeneveld de lekkernij niet seizoensgebonden. "Kruidnoten zijn veel meer dan een koekje voor de feestdagen. Het is een serieuze Hollandse lekkernij met een mooie historie. Daar worden we gewoon heel blij van kruidnoten en onze klanten ook", zegt Groeneveld.

"Het lijkt ons leuk om een Bosschebolkruidnoot te maken."

Met ruim zestig smaken die variëren van de klassieke kruidnoot tot de dark raspberry chili is er in de Brabantse filialen genoeg keuze.

Er waren zelfs ideeën om het bekende Bossche gebakje een hoofdrol te laten spelen. "We hebben bakkerij De Groot vorig jaar al benaderd om een Bossche Bol met kruidnoot erin te maken, maar zij hadden het te druk", vertelt de oprichter. "In de toekomst lijkt het ons leuk om een Bosschebolkruidnoot te maken of misschien wel een kruidnoot met de Bossche vlag erop."

Wie in de pop-upstores een limoncellopepernoot bestelt wordt zeker geholpen, maar het is toch duidelijk een kruidnoot. De oud-Hollandse pepernoot is groter en lijkt meer op taaitaai, terwijl de kruidnoot een kleiner, harder bolletje is. Ook de specerijen verschillen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.