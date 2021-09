Jongens crashen met gestolen auto na achtervolging door Oosterhout

De Bredaseweg in Oosterhout (beeld: Google Streetview). vergroot

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag drie jongens (14, 15 en 16) opgepakt na een achtervolging in Oosterhout. Ze reden in een gestolen auto. Bij een haakse bocht ging het mis en crashte de auto tegen een lantaarnpaal.

Agenten kwamen de jongens iets na half twee 's nachts op het spoor. Ze reden tegen het verkeer in op de rotonde aan de Bredaseweg. Daarna gingen ze er met een rotgang vandoor.

Bij het controleren van het kenteken, bleek dat auto eerder die avond was gestolen bij een jeugdinrichting in Ossendrecht waar de jongens wonen. De eigenares van de auto was daarbij mishandeld.

De politie zette de achtervolging in. De jonge jongens reden over de Burgemeester Materlaan richting Dorst. Na een viaduct ging het mis. De bestuurder verloor bij een scherpe bocht de macht over het stuur en crashte tegen een lantaarnpaal.

Een agent zette vervolgens zijn wagen tegen de auto aan, om te voorkomen dat de jongens er weer vandoor gingen. De politieauto raakte daarbij beschadigd.

Waarom de jongens de auto hadden gestolen, is onduidelijk. De auto is in beslag genomen.

