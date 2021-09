Operatie Alfa: krijgt Martien R. 16 jaar cel?

Martien R. en drie medeverdachten op een van de zittingsdagen in Den Bosch (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

De rechtbank in Den Bosch maakt maandagmiddag de celstraffen bekend voor 14 verdachten uit Operatie Alfa. Tegen de vermeende bendeleider Martien R. is 16 jaar cel geëist. Ook zijn broers, zoon en andere familieleden dreigen voor jaren de cel in te draaien: bij elkaar opgeteld 115 jaar.

Internationale cocaïnetransporten, handel in machinegeweren en pistolen, pillenproductie, drugshandel en witwassen. En diverse bendes die ze vormden. De stapel misdrijven die politie en justitie de verdachten in de schoenen schuift is enorm.

Stiekem meeluisteren

Een speciaal rechercheteam speurde lange tijd naar de Ossenaar en zijn familie en handlangers. In stilte. De rechercheurs kwamen veel te weten dankzij een afluisteroperatie van anderhalf jaar lang. Die werden deels ontdekt. Toch kon de politie snel ongemerkt de draad weer oppakken.

Concreet betekende dat: soms live meeluisteren én kijken in de criminele vergaderruimte achter het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Op beelden die in de rechtszaal werden getoond waren diverse verdachten zichtbaar, zoals Martien R., met een groot machinegeweer in zijn handen.

Kritiek van advocaten en verdachten

De meer dan 800 audio- en videofragmenten leidden tot een megazaak. Eén van de grootste processen ooit in Brabant ging dit voorjaar van start. Zowat alles draaide om die afluisteroperatie. Daar zit ook het meeste bewijs in. Advocaten en verdachten wilden daar meer over weten. Keer op keer vroegen ze om opheldering over de methodes. Zo vroegen ze zich ook af waarom de politie niet eerder ingreep, toen ze er zo bovenop zaten. Hebben ze wapens en drugs doorgelaten misschien?

De rechtbank Oost-Brabant schoof de kritiek aan de kant en vond dat het proces door kon gaan. Bij de uitspraken zouden de rechters pas reageren. Dat de rechtbank toen toch doorzette, was voor Martien R. onacceptabel. Hij en bijna alle verdachten stapten boos op. Ze voelden zich al veroordeeld, zeiden ze: ze waren alle vertrouwen kwijt.

Lege zaal

In de weken die volgden, bleven ze thuis of in de cel. De twee officieren van justitie gingen stapsgewijs langs alle beschuldigingen en toonden soms een filmpje. De rechtbank vatte alles samen. Soms was er een vraag. Soms kwam een verdachte eventjes luisteren. Maar in de zaal bleef het ijzig stil. De tafeltjes bleven leeg.

Zo bleef onduidelijk wat de verdachten vinden van het zware pakket aan misdrijven waar hun naam op staat. Dat gebrek aan reacties maakt deze megazaak uniek. Dat massale wegblijven is zelden vertoond in een Nederlands proces. A

Arrestatie

Ook maandag bij de uitspraken is de verwachting dat bijna alle verdachten wegblijven. Ze willen nog steeds niks weten van de rechtbank die ze vertelt hoe hun toekomst er uit gaat zien. Wegblijven heeft nu nog een ander doel: arrestatie voorkomen. Want het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een fors deel van de verdachten onmiddellijk de straf gaat uitzitten. Maar daar beslist de rechtbank ook over.

Wat er ook uit komt: een hoger beroep is nu al zeker. De advocaten hebben er al op gezinspeeld. Ook het OM houdt er al lang rekening mee. Een aanklager in hoger beroep heeft tijdens de zittingen zelfs diverse keren meegeluisterd.

