Justitie wil 'familiebedrijf' van Martien R. 115 jaar achter de tralies

Ruim 115 jaar gevangenisstraf. Dat is wat het OM in totaal voor ogen heeft in het megaproces rond Operatie Alfa. Justitie wil de verdachten zo lang mogelijk uit de samenleving houden omdat gevreesd wordt dat ze anders wéér misdrijven gaan plegen.

Martien R.

De hoogste eis werd donderdagochtend zoals verwacht uitgesproken tegen Martien R. Hij wordt als de leider wordt gezien: 16 jaar cel. Dat was het maximale wat gevraagd kon worden aan de rechtbank, volgens de wet. Want het OM liet doorschemeren dat het nog wel wat meer had mogen zijn, gezien zijn strafblad en omdat hij er jarenlang dag-in-dag-uit mee bezig was.

Arnold M.

De op één na hoogste strafeis was voor de rechterhand van Martien R. De 'adjudant' zou misdrijven hebben beraamd, gecoördineerd en uitgevoerd. M. is geen familie. Eis: 12 jaar.

Tinus R.

61-jarige broer van Martien R. Volgens het OM een 'prominent en gerespecteerd lid en belangrijk adviseur'. Eis: 5 jaar.

Toon R.

56-jarige broer van Martien R. Had volgens het OM een 'vooraanstaande positie en een faciliterende rol'. In zijn schuur in Oss waren de (afgeluisterde en gefilmde) vergaderingen van de verdachten. Hij was kasbeheerder en deed uitbetalingen. Had 263.000 euro in zijn woonwagen. Eis: 9 jaar.

Anjo R.

46-jarige broer van Martien R. Uitvoerder van hand- en spandiensten. Hij zou de burgemeester van Oss hebben bedreigd. Eis: 3 jaar.

Bea T.

De 51-jarige vrouw van Toon R. (56) dus schoonzus van Martien R. "Ze vervulde een sleutelrol. Door haar positie als boekhouder maakte ze het functioneren van de criminele organisatie mogelijk", stelt het OM. Verdacht van witwassen, onder meer via de aankoop van een huis via een Bulgaarse constructie voor 700.000 euro. Eis: 5 jaar.

Anton R.

De 27-jarige zoon van Martien R. was een 'actieve speler' en nauw betrokken bij zowat alle misdrijven. Als zoon van de leider had hij 'een zekere status', stelde het OM. Eis: 10 jaar en 8 maanden.

Bart H.

De 26-jarige schoonzoon van Martien R. werd vaak direct door hem aangestuurd. Volgens het OM had hij een prominente rol met 'halen, brengen, verpakken, overdragen en schoonmaken van wapens en verdovende middelen'. Eis: 10 jaar.

Martien van de P.

76-jarige oom van hoofdverdachte Martien R. 'De nestor van de criminele organisatie', noemde het OM hem als 'actieve uitvoerder' in de wapenhandel en drugs. Eis: 4 jaar.

Toon R.

De 41-jarige zoon van Tinus R. en neef van Martien R. Hij was de man die een half jaar uit handen van de politie kon blijven en gepakt werd met drugs, een pistool, drugs en chemicaliën op een vakantiepark op de Veluwe. "Dit bevestigt het beeld van het OM dat hij de activiteiten van de criminele organisatie voortzette", stelde het OM. Eis: 10 jaar en 8 maanden.

Martien N.

26-jarige zoon van Driekus N. 'Overal voor in en zeer actief', meent het OM. Eis: 9 jaar.

Driekus N.

De 54-jarige vader van Martien N. 'Een oude rot in het criminele vak', volgens de officier. Hij is twee keer eerder veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Eis: 8 jaar.

Siebren M.

Deze 58-jarige verdachte is volgens het OM 'een routinier' die de organisatie met kennis en kunde bijstond, onder meer in een drugslab in Leeuwarden. Eis: 9 jaar cel.

Kaan D.

25-jarige vertrouweling en vriend van Martien R. 'Afdeling geweld' volgens het OM en lid van het 'afpersteam'. Geen familie. Eis: 4 jaar.

Bij de het formuleren van de strafeisen probeerde het OM vooraf vergelijkbare zaken te vinden maar die waren er niet, zei een van de officieren. Het plegen van de vele misdrijven in de zaak rond Martien R was 'zo langdurig en zo frequent'.

Met het uitspreken van de de 115 jaar en 4 maanden aan strafeisen is het proces bijna ten einde. Donderdagmiddag was er nog een kort pleidooi voor Anjo R. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Anjo zelf wilde niks meer zeggen.

Er waren uiteindelijk 'maar' 13 zittingsdagen nodig. Dat was minder dan gepland omdat de meeste verdachten wegbleven en geen uitleg wilden geven en ook geen pleidooi lieten doen.

Op 6 september volgen de uitspraken.

Frank L.

Daarna volgt nog de rechtszaak tegen de 15e verdachte Frank L. de vermeende wapenman. Hij wisselde pas van advocaat en die moet zich helemaal van het begin af aan inlezen. Daarom is L. afgesplitst.

Er komt ook nog een proces rond de moord op Peter Netten in Oss (zomer 2018). Alfa-verdachten Anton R. (27) en Kaan D. (25) zijn verdachte in die zaak.

