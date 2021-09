Opnieuw met gevaarlijke pillen gestrooid in Cuijk

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: SQ Vision.

In de wijk Padbroek in Cuijk is voor de tweede keer dit jaar een grote hoeveelheid pillen op straat gevonden. Ze lagen verspreid over het fietspad, voetpad en in struiken. Het gaat vermoedelijk om antipsychotica.

Twee fietsers vonden de pillen donderdagmiddag en meldden dit bij het buurthuis. Daar werd handhaving en de politie ingeseind.

Toen de politie ter plaatse kwam, waren de pillen al opgeruimd. De politie kan volgens de woordvoerder nog niet zeggen om hoeveel pillen het ging en waar ze vandaan kwamen. Dat wordt nog onderzocht.

"Een paar pillen zijn meegenomen om verder te onderzoeken. Qua uiterlijk lijken ze heel erg op de pillen die in juni ook werden gevonden. Dus we verwachten eigenlijk dat het nu ook gaat om antipsychotica, maar dat moet eerst nog blijken uit het onderzoek", laat de woordvoerder van de politie weten.

Niet de eerste keer

In juni dit jaar werden ook al honderden van dit soort pillen gevonden in dezelfde wijk. Die werden onder meer gevonden in het plantsoen langs de Hapsebaan en bij het Korhoenderveld. Het is nog niet duidelijk hoe de pillen daar destijds zijn beland. Volgens de politie loopt dat onderzoek nog.

