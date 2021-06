Wie duizenden gevaarlijke pillen heeft gedumpt in Cuijk is nog een raadsel

vergroot

Vrijwel alle gevaarlijke pillen die in Cuijk werden gedumpt, zijn gevonden en opgeruimd. De gemeente Cuijk kreeg vrijdag nog één melding van gevonden pillen in de wijk Padbroek via een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Buurtbewoners ontdekten woensdagavond en -nacht duizenden witte pillen in de bosjes langs de Hapsebaan, bij het Korhoenderveld en het Patrijzenveld. Het zou gaan om Seroquel, een medicijn tegen psychoses. De tabletten werden los gevonden maar ook gebundeld in zakjes. De bewoners besloten ze te verzamelen en op te ruimen.

Ook donderdag werden nog grote hoeveelheden pillen gevonden. Gemeente en politie hebben de pillen verzameld en afgevoerd. De gemeente roept mensen op om bij de vondst van pillen dit te melden en ze af te leveren.

Bewoner René zei eerder: "De eerste lading die we aan de agenten meegaven, bestond uit ruim duizend pillen. Na elf uur 's avonds hebben we een tweede keer opgeruimd. Toen kwamen we minimaal aan het dubbele aantal. En links en rechts zag ik er nog zo'n driehonderd pillen liggen."

Leerlingen gewaarschuwd

Twee scholen in Cuijk waarschuwden donderdagochtend ouders en leerlingen na de vondst. "We passen ons lesprogramma niet aan, maar hebben duidelijk gezegd dat kinderen niet op zoek mogen gaan naar pillen. Als ze toch iets vinden, moet ze hulp inschakelen. Ze mogen niks aanraken of inslikken”, zei Rob Lamers, directeur van OBS Harlekijn en SBO De Wingerd.

Het is niet duidelijk of de fikse regenbuien die donderdagavond over Brabant trokken, de pillen hebben weggespoeld. De politie onderzoekt hoe schadelijk de medicijnen zijn en wie verantwoordelijk is voor de dumping. Vrijdag was hier nog niets over bekend.

