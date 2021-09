Operatie Alfa: Martien R. krijgt 16 jaar celstraf

Martien R. aan het begin van zijn rechtszaak in mei 2021 (tekening Adrien Stanziani) vergroot

Martien R. moet zestien jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Den Bosch maandagochtend bepaald. Ruim anderhalf jaar lang was de Ossenaar volgens justitie én nu ook volgens de rechter de 'onbetwiste leider én regisseur' van een misdaadorganisatie met 13 leden, vooral familie. "Bedreiging en afpersing met geweld werden niet geschuwd."

De 50-jarige Ossenaar Martien R. is veroordeeld voor de invoer van twee grote partijen cocaïne (totaal bijna 1900 kilo) en het verwerken van blokken coke, xtc-bezit, grootschalige vuurwapenbezit én vuurwapenhandel en witwassen.

De rechtbank spreekt over 'ernstige en ontoelaatbare ondermijning' door een misdaadorganisatie met 'tentakels die uitstaken naar de bovenwereld, bij de politie en de haven'. Of kort maar krachtig, zoals in het vonnis staat: "Verontrustend."

Justitie eiste begin juni de straf die nu is opgelegd, 16 jaar cel.

De op één na hoogste straf was voor Arnold M., de rechterhand van Martien R.. Hij kreeg 10 jaar. De zoon van Martien kreeg 8 jaar, net als schoonzoon Bart H. uit Udenhout. Deze en de andere straffen vielen wat lager uit dan was geëist.

Martien R. was er niet

Martien R. was niet bij de uitspraak. Hij was in zijn cel gebleven. Ook zijn advocaat ontbrak. Bij de uitspraken maandag zijn er wel vijf andere verdachten komen luisteren. Broer Toon R. (56) met zijn vrouw Bea T. (52), Kaan D. (26) en vader Driekus N. (55) met zoon Martin N. (26)

Martin en Toon moesten blijven en meteen door naar de gevangenis. Zij werden eerder door de rechtbank naar huis gestuurd, in afwachting van hun proces. In de zaal zitten ook drie advocaten. Achterin de zaal zitten ook de hoofdofficier van justitie en politiemensen die nauw bij de zaak betrokken waren

De rechtbank stond aan het begin van de uitspraken uitgebreid stil bij de kritiek van de advocaten en verdachten op het politieonderzoek.

Afluisteroperatie betrouwbaar

Voor de rechters was de start van het onderzoek rechtmatig, dus volgens de regels. Dat geldt ook voor de enorme afluisteroperatie: die was betrouwbaar, volgens de rechtbank. Diverse verdachten verklaarden dat ze een toneelstukje speelden omdat ze wisten dat ze werden afgeluisterd. Dat 'alternatieve' verhaal gelooft de rechtbank niet omdat er ook ander bewijs is dat het bijvoorbeeld over échte drugs en wapens ging.

Dan was er nog een ander belangrijk kritiekpunt: de advocaten denken dat de politie 'wegkeek' toen er drugs en wapens in beeld kwamen, om maar meer bewijs te krijgen. De rechtbank vindt dat nergens uit blijken. Het 'doorlaatverbod' zou niet geschonden zijn.

De rechtbank vond ook in orde dat het OM de media inlichtte over de zaak. Dat was 'feitelijk en anoniem' en dus zorgvuldig. 'Niet om één familie zwart te maken', zei de rechtbank.

Als de rechtbank de kritiek wél terecht vond, had dat kunnen leiden tot strafvermindering.

(meer volgt)

