Restaurant tijdelijk dicht zodat personeel kan uitrusten van overwerk

Drukte op het Kaatsheuvelse terras (foto: restaurant De Roestelberg). vergroot

Horeca-ondernemers komen steeds moeilijker aan personeel. Bij restaurant De Roestelberg in Kaatsheuvel is het probleem zó groot, dat eigenaar Mike van Eeuwijk zijn zaak van maandag 13 tot en met woensdag 29 september op slot gooit. "De druk moet van de ketel", benadrukt hij.

Corrado Francke & Evie Hendriks Geschreven door

Daarmee wijst hij op de vele overuren die zijn personeel heeft gemaakt in het restaurant. "De druk is echt hoog geweest in de afgelopen tijd. En ik kan het ook niet maken om personeel met een 24-urencontract fulltime te laten werken."

Daarom heeft hij besloten het restaurant voor bijna tweeënhalve week te sluiten. "We vinden het heel erg, maar we zien even geen andere uitweg. Deze week heb ik nog wat oproepkrachten, maar die gaan volgende week allemaal weer naar school. Dan heb ik er niet veel meer over", zegt de teleurgestelde eigenaar.

Geen avondeten meer

Het restaurant heeft al maatregelen genomen: deze week wordt geen avondeten meer geserveerd. Van Eeuwijk is deze en volgende week maar tot halfzes open.

In zijn hoofd is de ondernemer zeven dagen per week bezig om het bedrijf draaiende te houden. "Ik heb een gezin dat ook aandacht verdient. Maar mij hoor je niet klagen. Het doet me vooral zeer als ik het niet meer voor elkaar krijg om het voor het personeel draaglijk te houden."

Van Eeuwijk is vooral nog op zoek naar koks en probeert die zo snel mogelijk te vinden. "Het is niet eenvoudig, maar we houden de moed erin. Want we willen toch iets betekenen voor onze gasten."

Stadsbrouwerij 013

Eerder moest het terras op het water van Stadsbrouwerij 013, de Albatros, noodgedwongen een dag in de week sluiten door de personeelstekorten. De andere locatie van de stadsbrouwerij, Het Proeflokaal, is momenteel alleen in het weekend geopend vanwege de onderbezetting.

Waar zij andere jaren met vijftien personen in de horeca stonden op een drukke dag rond de zomermaanden, hebben zij nu slechts een team van zes personen beschikbaar.

Leertrajecten

Om dit te voorkomen heeft de stadsbrouwerij een samenwerking met het Summa College gestart waarin leertrajecten personeelstekorten moeten voorkomen. "Wij betalen een gehele opleiding voor de studenten en in ruil daarvoor komen zij bij ons in de keuken werken", vertelt Silke de Bruin.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.