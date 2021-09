Coronanieuws: 321 nieuwe besmettingen in Brabant

06.50

Nederlandse danceliefhebbers rijden met grote groepen de grens over om daar te feesten, meldt het AD. In BelgiÙ zijn festivals met tienduizenden bezoekers toegestaan. Ook de clubs in Duitsland zijn geopend. "Ik miste mensen om me heen. Lekker dansen. De vrijheid van een festival." Manon van Wees (32) uit Rotterdam wilde deze zomer nog heel graag een festival bezoeken, maar in Nederland was dat geen optie.