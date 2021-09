Zangkoren gaan weer beginnen, maar het is de vraag met hoeveel leden

Archieffoto: Edwin Vossen. vergroot

Veel zangkoren beginnen komende week weer met de repetities. De vraag is alleen of alle zangpartijen ingevuld kunnen worden. Enkele koren zijn in mineur omdat leden vanwege corona hun lidmaatschap hebben opgezegd. Ook hebben koren te maken met leden die de situatie eerst nog even aankijken, blijkt uit een belronde van Omroep Brabant langs meerdere koren.

Vooral koren met een hoge gemiddelde leeftijd hebben te maken met leden die afhaken en met onzekerheden. "Door corona zijn we zo'n vijftien leden kwijtgeraakt. We hadden 59 leden en nu nog 44. Sommige leden haakten af vanwege ziekte. Zo'n tien leden durven het niet meer aan om in een groep te zingen. Er is geen vertrouwen meer dat het nog gaat lukken. Onze leden zijn tussen de 70 en 80 jaar oud. Corona heeft er echt ingehakt bij ons. We hopen dat mensen maandag weer de stap maken om naar de repetitie te komen", zegt Ciska Legius, secretaris van smartlappenkoor de Kruikenzeikers uit Tilburg.

Het smartlappenkoor doet er alles aan om nieuwe leden te werven. "Maar op jongeren hoeven we niet te rekenen. Die willen zich niet binden. We hebben oproepen geplaatst om nieuwe leden te werven. Daar is nauwelijks op gereageerd. Binnenkort nemen we deel aan een korenpresentatie en krijgen we door een Facebookpagina iets meer bereik." Legius ziet deze problemen ook bij andere oudere koren. "We willen proberen om het vol te houden. “Lekker blijven zingen, al is het maar voor de gezelligheid.”

"Tot nu toe hebben drie leden tijdens de coronaperiode opgezegd. Door het niet kunnen repeteren was hun stem achteruit gegaan", zegt voorzitter Han de Both van het Gemengd Koor 's-Hertogenbosch. "Dinsdag beginnen we met repeteren, het is nog maar de vraag hoeveel van onze 96 leden komen opdagen", vraag ze zich hardop af.

"Ons koor heeft een hoge gemiddelde leeftijd. Durven ze het aan om al te komen? Ze zijn gevaccineerd, maar het is ook een kwestie van over de drempel stappen. Ik verwacht dat veel leden eerst de kat uit de boom kijken. Jammer, want voor veel mensen is het ook het uitje van de week."

Het koor heeft in juli al wat geoefend. "Er waren toen minder leden maar op anderhalve meter paste het precies." De voorzitter ziet niet snel nieuwe aanwas voor het koor. "Dat is een probleem. Jongeren zijn niet geïnteresseerd in ons lichtklassieke repertoire. We zoeken vooral pensionado's."

De 28 leden van kamerkoor Ad Parnassum uit Tilburg hebben al gerepeteerd en zelfs deze week al opgetreden in de buitenlucht. "We hebben geen enkele opzegging door corona", zegt Danielle van Dijck, lid en voorzitter van het kamerkoor. "Onze leden zingen zo graag dat ze eventuele onzekerheid op de koop toe nemen."

Wel zijn er in het koor ook mensen die voorzichtig zijn. "Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Als mensen bijvoorbeeld verkouden zijn en zich niet lekker voelen dan doen ze thuis een zelftest. Iedereen is al gevaccineerd. Als je er niet zeker van bent dan blijf je thuis." Vrijdagavond was er al een eerste optreden bij een herdenking en dat voelde volgens de voorzitter 'weer heel erg goed'.

Ook het 25 leden tellende popkoor Rise and Shining uit Bergen op Zoom verwacht geen problemen in de bezetting door corona. "We houden ons aan de anderhalve meter afstand en hebben op 25 september ons eerste optreden al staan", zegt dirigent en voorzitter Ineke de Wit. "Er zijn in de afgelopen periode ook geen opzeggingen geweest. Iedereen heeft trouw zijn contributie betaald en daar gaan we in oktober een dag van op stap met z'n allen. We hebben een vaste kern. Nieuwe leden? We kunnen nog wel een paar mannen gebruiken in ons koor."

