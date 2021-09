Verenigingen worstelen met vaccinatiebewijs: de één is blij, ander weigert

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Verenigingen worstelen met vaccinatiebewijs

Veel verenigingen worstelen met de vraag of ze hun leden om een vaccinatiebewijs moeten vragen nu ze na de vakantie weer samenkomen. Bij smartlappenkoor Rawazzi in Son doen ze dat wel. "We hebben één afmelding gehad."

Eerder bleek een koor in Breda ook om een vaccinatiebewijs (of een negatieve test) te vragen , omdat sommige leden niet gevaccineerd zijn. Anderen weigerden om die reden nog te komen zingen. Het koor wil niet met naam genoemd worden uit angst voor bedreigingen.

'Een goeie zaak'

Corry van Asseldonk bij Rawazzi laat weten dat ze echt geen andere optie zagen: "Anderhalve meter afstand houden is voor ons geen optie. We zijn een koor met zestig leden, dat zagen we niet zitten." In overleg met het theater in Son waar het koor repeteert, is daarom besloten om naar een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te vragen.

"De meeste mensen hebben hier alle begrip voor", aldus Van Asseldonk. Al heeft ze na de bekendmaking van de nieuwe regels wel één afmelding gehad. "Dat is iemand die om medische redenen niet gevaccineerd kan worden en ook geen zin had om steeds een test te doen."

"Wij vinden het een goeie zaak," zegt dirigent Jan Polderman. "Het is fijn dat je zeker weet dat iedereen hier gevaccineerd is. Ook gezien onze leeftijd, want de gemiddelde leeftijd is 72 jaar." Ook Marijke Smulders is blij met de beslissing. "Ik ben heel kritisch op mensen die zich niet laten vaccineren, dus van mij mag het."

Eigen verantwoordelijkheid

Het zijn dit soort dilemma's waar veel verenigingen moeite mee hebben. Danielle van Dijck van kamerkoor Ad Parnassum (regio Tilburg Breda): "Zingen gaat om vertrouwen. Je doet het samen en zorgt er samen voor dat het mooi wordt. Als je dan aan de deur mensen gaat weigeren is dat niet goed voor het vertrouwen." Ze koos ervoor om de ventilatie extra onder de loep te nemen en andere regels in te voeren. Zo is de koffiebar voorlopig gesloten.

Bij Ad Parnassum dus geen vaccinatieplicht. Dat wil zeggen: geen streng toezicht. "Als mensen willen kunnen ze aan ons hun vaccinatie-app laten zien. Als ze dat niet willen verwachten we dat ze thuis een zelftestje doen." Maar de uitslag wordt vervolgens niet gecontroleerd. "We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van onze leden."

