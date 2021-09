Oranje viert zege op Montenegro (4-0) in Eindhoven, Gakpo scoort fraai

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond in Eindhoven de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro overtuigend gewonnen met 4-0. Het laatste doelpunt kwam op naam Cody Gakpo. De PSV'er voelt zich helemaal thuis in het Philips Stadion: hij maakte zijn eerste interlandgoal.

Oranje werkte aan het doelsaldo in Eindhoven. Dat geeft de doorslag als ploegen in punten gelijk eindigen in de poule. Nederland kan dinsdag de leiding pakken in groep G van de WK-kwalificatie als het Turkije verslaat in Amsterdam. De Turken komen met een voorsprong van 1 punt naar de Johan Cruijff ArenA.