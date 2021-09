QR-codes als oplossing personeelstekort horeca: Bossche Teuntje doet het

Horecaondernemer Teuntje Veenstra is een van de mensen die vanwege fikse personeelstekorten QR-codes gebruiken als oplossing in haar Bossche restaurant. Die zwart-wit geblokte code moet het restaurants en cafés makkelijker maken om bestellingen op te nemen en rekeningen te brengen.

'Gemakkelijk' alternatief

Teuntje Veenstra is bedrijfsleider van restaurant Van Aken en is blij met de overschakeling naar de codes. "We hebben een groot terras met ingangen van drie kanten. Om dat te laten lopen hebben we veel personeel nodig en dat is nu lastig te krijgen. Gasten kunnen via de QR-code van de menukaart bestellen zonder dat er iemand naar hen toe komt en dat scheelt ons veel personeelskosten. Ook lopen er geen mensen weg van het terras zonder te betalen."