Moord op Heidy Goedhart weer voor hof, undercover was mogelijk niet pluis

Heidy Goedhart werd op laffe en kille wijze om het leven gebracht (foto: archief). vergroot

In december 2010 werd Heidy Goedhart dood gevonden in haar huis in Kaatsheuvel. Ze was door geweld om het leven gebracht. Haar toenmalige partner staat deze week opnieuw voor het gerechtshof. De zaak moet over wegens een omstreden undercoveractie.

Hans Janssen & ANP Geschreven door

Ruim een halfjaar na de behandeling van de Posbankmoord buigt het gerechtshof in Den Haag zich vanaf maandag opnieuw over de toepassing van de zogeheten Mr. Big-methode in opsporingsonderzoeken van undercoveragenten.

Kritiek op verzonnen verhalen

De Hoge Raad oordeelde in 2019 erg kritisch over deze manier waarop de politie tijdens undercoveroperaties een bekentenis ontlokt. Die bekentenissen zijn niet zomaar toelaatbaar als bewijsmateriaal. Bij de Mr. Big-methode proberen undercoveragenten met een verzonnen verhaal het vertrouwen van een verdachte te winnen en hem een misdaad te laten opbiechten, zoals na de moord op Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel in 2010.

Haar partner Wim S. (45) werd een kleine vier jaar later in het Spaanse Marbella door undercoveragenten in de watten gelegd. Ze boden hem een goedbetaalde baan aan bij een fictief IT-bedrijf, die hij alleen kon krijgen als hij de moord zou toegeven. Op basis van deze 'moordbiecht' is S. opgepakt en veroordeeld.

'Verdachte te veel onder druk gezet?'

De rechtbank legde hem aanvankelijk achttien jaar cel op, het gerechtshof in Den Bosch kwam uit op twintig jaar. Volgens de Hoge Raad heeft het hof echter onvoldoende gemotiveerd of S. niet te veel onder druk is gezet en verleid. S. had destijds grote schulden, hem werd een riant salaris voorgespiegeld. Volgens zijn advocaat is zijn verklaringsvrijheid ‘met voeten getreden’. De undercoveragenten zouden hebben ‘doorgedramd tot ze horen wat ze willen horen.’

Rechtspsycholoog Eric Rassin komt maandag naar het Paleis van Justitie in Den Haag, op de eerste dag van het nieuwe proces van de partnermoord. De deskundige waarschuwde het hof eerder dit jaar voor de risico's van de Mr. Big-methode in de zaak van de Posbankmoord. In deze zaak bekende Souris R. uit Veghel de moord op Alex Wiegmink in 2003 op de Posbank bij Rheden. Hij dacht met drugshandelaren van doen te hebben die hem een drugsdeal beloofden mits R. zijn geheim aan 'Mr. Big' wilde toevertrouwen.

'Mogelijk voordeel bij bekennen'

De methode kan volgens Rassin, hoogleraar rechtspsycologie aan de Erasmus Universiteit, een valse bekentenis in de hand werken: "De Mr. Bigmethode maakt het iets gemakkelijker om valselijk te bekennen, omdat mensen niet in de gaten hebben dat er een strafdreiging is. Het lijkt erop dat bij bekennen een voordeel is te behalen. Dat maakt de drempel om te bekennen lager."

In de Posbankmoord had het hof overigens genoeg ander bewijsmateriaal, waaronder DNA-sporen en werd de ontlokte bekentenis van Souris R. volledig buiten beschouwing gelaten. Hij werd veroordeeld tot achttien jaar cel jaar en ging opnieuw in cassatie bij de Hoge Raad. De 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt ging die januaridag in 2003, zoals zo vaak, hardlopen op de Posbank. Alleen dit keer kwam hij niet terug. De politie vond zijn lichaam later in Erp in zijn uitgebrande auto. Hij was al doodgeschoten voordat het voertuig in brand werd gestoken.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.