Amin maakte selfie met Memphis Depay: 'Je leeft maar één keer'

Er waren nog twee minuten te gaan toen Amin tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdagavond tegen Montenegro, zijn stoute schoenen aantrok. Hij rende het veld van het Philips Stadion in Eindhoven op. Om …een selfie te maken met zijn idool Memphis Depay. “Je leeft maar één keer.”

Het NOS Jeugdjournaal spoorde de jongen op, op een sportpark in Amsterdam. De waaghals wilde zijn verhaal graag vertellen. “Er waren nog twee minuten te spelen en ik had nog zoveel adrenaline dat ik dacht: nu ik moet gaan.”

En Amin ging ervoor. Op een moment dat het spel stillag voor een vrije trap van Montenegro, sprong hij over de reling en rende hij als een speer direct op Depay af. “Niemand verwacht zoiets en daarom dacht: ik moet het doen, ik moet het doen.”

En hij kreeg voor elkaar waarvan andere jongens en meisjes alleen maar durven te dromen. Alsof het zo afgesproken was, werkte de ster van het Nederlands elftal mee en liet hij zich vereeuwigen door Amin. Toen de foto was gemaakt en de Oranje-spits hem richting kant dirigeerde, rende de Amsterdamse Oranje-fan hard terug naar zijn plek op de tribune van het PSV-stadion. Publiek om hem heen kwam niet bij van het lachen en zal ook het best stoer hebben gevonden.