KNVB in dubio over jongen die veld opliep: 'Iedereen zag er de grap van in'

De actie van de jonge voetbalfan die zaterdag tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd het veld van het Philips Stadion in Eindhoven oprende, zou hem wel eens duur kunnen komen te staan. In de reglementen van PSV en de KNVB staan hoge boetes voor mensen die onbevoegd het veld opgaan. De KNVB gaat nog in beraad over wat de consequenties zijn voor de jongen.

Tijdens het duel tussen het Nederlands elftal en Montenegro rende plotseling een jongen het veld op en maakte hij een selfie met Memphis Depay. Het gebeurde in de 89e minuut van de wedstrijd, Nederland stond voor met 4-0. Na de selfie rende de jongen terug, sprong over het hek en ging weer ongemoeid zitten op zijn plek in het Philips Stadion.

Hoge boetes en stadionverbod

De selfie zal voor de jongen een leuke herinnering zijn, maar mogelijk met een duur prijskaartje. Volgens het Huishoudelijk Reglement van PSV krijgt iemand die onbevoegd het veld betreedt een boete van 15.000 euro. PSV legt diegene ook een stadionverbod op voor tien jaar en vraagt een landelijk stadionverbod aan bij de KNVB. Maar het is volgens de woordvoerder van PSV niet zeker of deze regels gelden voor de actie van zaterdagavond. Het betrof hier namelijk een wedstrijd van het Oranjeteam en niet van PSV. "Als PSV hierover gaat, dan wordt dat maandag met alle betrokken partijen overlegd", laat de woordvoerder weten.

Hoogstwaarschijnlijk golden zaterdag dus de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Daarin staat dat iemand die onbevoegd het veld betreedt een stadionverbod krijgt en een boete van maximaal 450 euro.

Wat de uiteindelijke consequenties zijn voor de jongen, is nog afwachten volgens de woordvoerder van de KNVB. "Iedereen zag hier uiteindelijk de grap wel van in, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen, jong of oud, het veld oplopen tijdens de wedstrijd. Nu is het één jongen en blijft alles onschuldig, maar het kan onveilige situaties opleveren. Daarom zijn hier regels voor. Deze zullen voor dit specifieke geval bekeken moeten worden. Daarbij zal zijn leeftijd uiteraard ook meegewogen worden", aldus de KNVB.

Depay haalt schouders op

Op sociale media kwamen gemengde reacties. Sommigen bestempelen het als 'schattig', terwijl anderen het asociaal vinden en opmerken dat 'volwassen' fans bij zo'n actie wél meteen de wind van voren zouden krijgen.

Depay zelf haalde zijn schouders er achteraf over op. "Ik zag hem al van ver aankomen dus ja, ik had me erop voorbereid", zegt hij na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "Het was een jongen van dertien ofzo. Je weet dat het niet hoort. Maar ja, als hij er dan toch al is dan maak ik een foto."

