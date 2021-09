Overal Bossche bollen scannen: 'Je hebt er niks aan maar het is wel leuk'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bossche bollen scanner wijst elke bol in beeld aan

Is het een Bossche bol of niet? Een speciaal detectie-programma van D-Data uit Den Bosch, kan het automatisch vaststellen. "Op foto's en video's laat het realtime zien of er ergens een Bossche bol in beeld is", zegt Gijs Dekkers lachend.

"Het is eigenlijk een grap om te laten zien wat je met deze computertechniek allemaal kunt doen", vertelt Gijs Dekkers. Hij leerde de computer Bossche Bollen detecteren op foto's en in video's. "Met deze techniek kan je in een fabriek productiefouten ontdekken of in het verkeer obstakels, zodat het rijden veiliger wordt. Een computer een Bossche bol leren herkennen is niet echt zinvol, maar wel leuk."

"Het heeft wat uurtjes gekost om de computer alle benodigde informatie over de Bosschebollen te leren", vertelt Gijs. "Via Google heb ik bijna honderd verschillende plaatjes van bollen vanuit allerlei hoeken gevonden. Met al die data kan dit programma nu met een percentage aangeven hoe groot de kans is dat het ook om een echte Bossche bol gaat."

Gijs zit sinds kort samen met Victor de Graaf, Jeroen van Dijk en Karen Kiers in een nieuw kantoortje in het Paleiskwartier in Den Bosch. "We waren er nog niet eens van op de hoogte dat Den Bosch 'DE Data stad' is met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), maar hier horen we zeker thuis", zegt Victor. D-Data is een bedrijf dat zich inzet voor het ontwikkelen van data science talent en het maken van allerlei toepassingen waarbij big data een rol spelen.

Komende donderdag houden Gijs, Victor, Jereon en Karen een bijeenkomst om allerlei ander toepassingen van deze techniek te laten zien. Met een beetje geluk detecteren de deelnemers daar een echte Bossche bol naast hun koffie.

Gijs Dekkers met de Bossche bollen scanner op zijn computer (foto: Jan Peels) vergroot

