Na anderhalf jaar ruikt de sporthal van de Sporthogeschool weer naar zweet

Na anderhalf jaar achter de webcam, hangen de studenten van de Fontys Sporthogeschool eindelijk weer eens ouderwets aan de rekstok. Vanaf deze week zijn er op de Eindhovense hogeschool weer fysieke sportlessen, zonder anderhalve meter afstand. “Hier hebben we zo lang op gewacht", glundert een student.

Het geluid van zwoegende studenten en de geur van zweet overheersen weer in de sportzaal van de hogeschool. Onderwijsmanager Dennis Arts kijkt glunderend naar een groep eerstejaars. “Het is prachtig dat het weer kan! De energie die de jongeren meebrengen is geweldig!”

Afgelopen anderhalf jaar veranderden de coronaregels vaak. Soms was haast niets mogelijk, soms alleen sporten op anderhalve meter in heel kleine groepjes. Studenten moesten regelmatig oefeningen thuis nadoen met een filmpje. Sinds het einde van maart vorig jaar zijn de regels niet meer zo soepel geweest als nu.

“Ik heb graag bewegende voetjes”, lacht student Anthony Janssens. "Ik vond het heel vervelend om achter de laptop te zitten. Die webcam mis ik zeker niet.” Een andere studente vult aan: “Ik ben helemaal klaar met die webcam, niet normaal! Ik was bang dat we weer een jaar online les zouden krijgen. Het is super gezellig om nu weer contact met anderen te hebben.”

"Sporten kun je eigenlijk alleen maar leren door het samen te doen."

Na 30 augustus geldt de anderhalvemeter regel niet meer op hbo’s en universiteiten. Veel Brabantse studenten hadden vorige week nog introductie. En dus voelt het vanaf deze maandag voor velen weer als vanouds. "Thuis oefenen werkt eigenlijk niet. Dit is veel beter", weet een studente. "Sporten kun je eigenlijk alleen maar leren door het samen te doen."

Arts kijkt met een gemengd gevoel terug op lesgeven in coronatijd. “We hebben er ook van geleerd. Kennisclips slaan bijvoorbeeld heel goed aan. Dan hoeven leerlingen niet altijd met 150 leerlingen in een collegezaal te zitten.” Toch ziet hij het sporten natuurlijk het liefst in de gymzalen.

Nog niet alle maatregelen mogen van tafel bij de hbo's en universiteiten. Zo moet je buiten de collegezalen nog een mondkapje op. De maximale groepsgrootte in een lokaal is 75. Ook is het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Arts: “We doen dat graag, want dit is niks vergeleken met de strengere maatregelen van eerder.”

Probeer dit maar eens op een webcam te oefenen (foto: Raymond Merkx). vergroot

