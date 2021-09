Moordverdachte: 'Ik heb niets te maken met de dood van Heidy'

Heidy Goedhart (archieffoto) vergroot

Wim S. (45) ontkent maandag in het gerechtshof in Den Haag alle betrokkenheid bij de dood van Heidy Goedhart in 2010. "Ik hoop dat de dag komt dat hier iemand anders zit die verantwoordelijk is voor de dood van Heidy. Dit doet iedere dag pijn, ook voor mijn gezin. Ik wil gerechtigheid," aldus S. Het hoger beroep tegen de verdachte moet over vanwege een omstreden undercoveractie.

Volgens justitie heeft S. na de moord in Kaatsheuvel een inbraak in scène gezet, om te verhullen dat hij de moeder van zijn kinderen thuis om het leven heeft gebracht. Hij had destijds relatieproblemen en kreeg een nieuwe vriendin. "Ik was er nog niet uit hoe het verder zou moeten. Ik zat in de twijfel", zei S. aan het hof.

Verleid tot bekentenis

S. werd in september 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten verleid tot een moordbekentenis. Ze legden hem in de watten en boden hem een goedbetaalde baan aan bij een fictief IT-bedrijf, die hij kon krijgen als hij zou bekennen. De mannen zouden er dan voor zorgen dat iemand anders voor de moord zou opdraaien.

"Ik loog puur en alleen voor het geld, om uit de schulden te komen, " zo vertelt S. aan het hof. Hij was werkloos en had schulden van tienduizenden euro’s. Onder druk zou hij een bekentenis hebben afgelegd.

Verhalen over criminele zaken van zijn nieuwe collega’s maakten de sfeer grimmig. S. kreeg klussen waarvan hij wist dat ze niet zuiver waren. Zo verwijderde hij een video van een misdrijf van een laptop. "Ik vreesde dat ik zou eindigen in een kuil in de heuvels rond Marbella", zegt S. "Ik kreeg angst dat ik teveel wist van de organisatie."

Iedereen met een strafblad werd volgens S. ‘geholpen’. "Toen heb ik maar een leugen verteld om er een beetje bij te horen, zodat ik de garantie zou hebben op werk. Ik had dat inkomen nodig."

Mr. Big-methode

Op basis van deze 'moordbiecht' is S. door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel. De zaak wordt deze week opnieuw gedaan door het gerechtshof in Den Haag, nadat de Hoge Raad in 2019 erg kritisch oordeelde over de undercoveroperatie. Die heeft mogelijk de verklaringsvrijheid van de verdachte aangetast.

De methode van de politie die werd gebruikt, staat bekend als de Mr. Big-methode. Daarbij proberen undercoveragenten met een verzonnen verhaal het vertrouwen van een verdachte te winnen en hem een misdaad te laten opbiechten.

Over de risico’s die met deze methode gepaard gaan, komt maandagmiddag rechtspsycholoog Eric Rassin naar het hof in Den Haag. Volgens hem kan de methode een valse bekentenis in de hand werken.

