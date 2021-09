Zo ziet de oude postsorteerhal in Den Bosch er straks uit

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zo ziet de oude postsorteerhal op het EKP-terrein er straks uit

Het moet het nieuwe hart worden van de nieuwe stadswijk EKP aan de Parallelweg in Den Bosch. Het oude expeditieknooppunt van PostNL. Het gebouw, waar nu de Kunstacademie van Avans zit, is gekocht door Avans Hogescholen. De kunstacademie blijft, maar er komt ook horeca, expositieruimtes en een theater in.

Sinds 2017 zit de kunstacademie van Avans, St. Joost in het gebouw. Nu staan her en der nog wat oude postkarren verstopt. Maar van het oude postgevoel zal niet veel meer overblijven na de verbouwing.

“Dat postgevoel gaat er natuurlijk wel uit”, vertelt directeur van de Kunstacademie René Bosma “Het gebouw hebben we nu al goed eigen gemaakt. We willen ook dat het een eigen identiteit krijgt. Ik denk dat het voor de geschiedenis van de stad wel iets is wat overeind blijft. Veel mensen hebben hier in het verleden gewerkt. Kennen deze plek. En in die zin blijft dat onderdeel van de geschiedenis van dit gebouw.”

De herontwikkeling van de oude postsorteerhal is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling van SDK Vastgoed. Het bedrijf kreeg eind 2019 de opdracht van de gemeente om het hele EKP-terrein Noord aan te pakken. Het moet de komende jaren worden omgevormd tot een 'levendig en creatief woon-, werk- en leergebied met veel groen en een autovrij karakter'. Er komen meer dan 800 woningen in het gebied.

