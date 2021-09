Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Deze man probeerde een meisje te verkrachten, wie kent hem?

De politie heeft een compositietekening laten maken van de man die op 10 augustus kort na middernacht een 17-jarig meisje probeerde te verkrachten in Halsteren. Maandag was in het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant een reconstructie te zien van het voorval, de dader is nog niet gepakt.

Het slachtoffer was die avond uit geweest met vriendinnen en fietste via de Langstraat alleen naar huis. "Ze moet alleen naar huis fietsen en dat vindt ze niet leuk", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in de uitzending. "Ze fietst flink door en houdt de hele tijd appcontact met haar vriendinnen."

Op het moment dat ze bij binnenspeeltuin Monkey Town fietst, voelt ze dat er iemand achter haar rijdt. "De man haalt haar in en ze wordt van haar fiets getrokken." Volgens de politie probeert de man haar te verkrachten. Hij gaat er echter vandoor, waarschijnlijk omdat ze hard begint te schreeuwen, te schoppen en te slaan.

Er is een signalement van de dader bekend: de man ongeveer 1.70 meter lang, mogelijk heeft hij een gezet postuur en hij droeg een zwart / grijs vest met een capuchon. Hij reed op het grijze herenfiets.

Met het meisje gaat het iets beter. "Maar het was wel een traumatische ervaring en het zal nog de nodige tijd kosten om er weer bovenop te komen", aldus Van Hooijdonk.

