Zes cheetawelpjes mogen voor het eerst naar buiten in de Beekse Bergen

Zes cheetawelpjes hebben hun eerste stapjes buiten gezet in de Beekse Bergen. En ze genoten er intens van: de welpjes klommen over bomen, rolden door het gras of knuffelden simpelweg even met hun moeder Kate.

"Ze groeien als kool!", vertelt een woordvoerder van de Beekse Bergen. "In het begin vonden ze het nieuwe buitenverblijf nog een beetje spannend. Al snel wende het en waren ze heel nieuwsgierig. Het gaat erg goed met ze." De dieren zijn vanaf nu ook te zien voor publiek.

De jongen in juli geboren en waren nu oud genoeg voor een eerste ontdekkingstocht buiten. In totaal gaat het om vier mannetjes, Pikachu, Onix, Jynx en Ajabu, en twee vrouwtjes, Nyah en Bomani.

Unieke adoptie

De welpjes hebben niet allemaal dezelfde biologische moeder. Kort na de geboorte gebeurde namelijk iets heel bijzonders. Moeder Kate adopteerde drie welpjes van een andere cheeta.

Het ging namelijk steeds slechter met cheeta Sara. Daardoor kon zij niet meer voor haar jongen zorgen en is een welpje uiteindelijk overleden. Verzorgers legden daarna drie welpjes bij Kate, die de jongen accepteerde. Iets wat ze in de Beekse Bergen nog niet eerder hadden gezien.

Het aantal cheeta's dat in het wild leeft, neemt steeds verder af. Daarom staan deze dieren als 'kwetsbaar' op de rode lijst van de International Union for Conservation of Natur (IUCN). In het wild leven momenteel nog maar zo'n 7000 volwassen jachtluipaarden.

(foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk).

(foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk). vergroot

