Drugslab Werkendam was onderdeel van grote speed-keten

Het speedlab dat in juni is ontdekt in de haven van Werkendam, hoorde tot een groot en internationaal netwerk van drugslaboratoria. Het lijkt er op dat er zeker vijf labs in zaten, met bijna 20 'personeelsleden'.

Dat werd dinsdag duidelijk voor de rechtbank in Breda op een korte tussentijdse zitting over het Werkendamse lab.

De politie heeft ontdekt dat ëén van de drie verdachten die in Werkendam is opgepakt , ook in een ander lab van die keten werkte. Het gaat om Rafik R. (29) uit de gemeente Tilburg. Hij zou ook speed hebben gemaakt in het Groningse plaatsje Wildervank én in Werkendam.

Andere labs

Het OM in Zwolle en Breda zoeken momenteel uit hoe de keten werkte en wie er in zaten. Ze onderzoeken ook drugslabs in:

Deventer (Overijssel, lab in aanbouw) maart 2020

-Didam (Gelderland) opgerold in april 2020.

-Gent (België) opgerold in mei 2020

-Wildervank (Groningen) opgerold in augustus 2020

-Minnertsga (Friesland) opgerold in februari 2021

De misdaadorganisatie lijkt vooral in de amfetamine gespecialiseerd en werd geleid door bekende drugscriminelen uit Zwolle, Deventer en Zevenaar. Ze hadden ook opslagplaatsen in die regio's. Veel bewijs bestaat uit onderschepte berichten in de telefoonnetwerken van Encrochat en Sky ECC.

Het lab in Werkendam werd op 1 juni dit jaar ontdekt in een loods aan de Beatrixhaven. Binnen lag 164 liter amfetamine-olie. Er stonden ketels, gasflessen en grondstoffen. 'Grootschalig en professioneel' zo noemde de officier van justitie in Breda het lab op de zitting.

Toen de politie binnenviel, sloegen de verdachten op de vlucht. Ze sprongen in het water en probeerden zwemmend te ontkomen. De politie sloeg drie man in de boeien: het ging om de Tilburgers Richenel F. (36), Elham G. (22) en Rafik R.(29).

Chatberichtjes onderschept

Hun advocaten vroegen dinsdag om vrijlating van het drietal. Maar de officier verzette zich, want er is gevaar dat ze weer de fout in gaan. Ze noemden Rafik R. die dus ook al gepakt was voor het Groningse lab.

Bovendien heeft de politie belastende chatberichten op cryptotelefoons onderschept. Een van de drie zou een berichtje hebben gestuurd 'dat ze aan iets nieuws wilden beginnen', zei de officier van justitie.

De rechtbank besliste dinsdag dat alle drie de verdachten in de cel blijven.

