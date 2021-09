Staking hangt in de lucht bij bierbrouwer Bavaria: 'We zijn uitgepraat'

Bavaria bord logo (Archieffoto: Kevin Cordewener) vergroot

Een staking hangt in de lucht bij Bavaria in Lieshout. Vakbond CNV eist voor vrijdag onder andere een loonsverhoging voor de medewerkers van Royal Swinkels Family Brewers. "De actiebereidheid is zeer hoog", stelt onderhandelaar René Jongen van CNV Vakmensen.

"Je kunt gerust denken aan het stilleggen van de fabriek", dreigt Jongen. "Het personeel wordt al sinds mei vorig jaar aan het lijntje gehouden. Veel werknemers zijn het echt helemaal zat."

De cao bij Bavaria is al op 1 mei 2020 verlopen. Uiteindelijk bleef het laatste cao-bod van Bavaria steken op 1 procent. "Dat is veel te weinig, dat smaakt nog steeds naar niks", vindt Jongen. "We zijn nu uitgepraat. Vooral omdat de directie onterecht maar steeds de coronacrisis blijft aanvoeren als reden dat er niks meer in het vat zit."

CNV Vakmensen eist in het ultimatum niet alleen een loonsverhoging, maar ook een verbeterde regeling voor oudere werknemers. Het ultimatum loopt af op vrijdag 10 september om 13.00 uur.

De cao bij Bavaria geldt voor in totaal zo’n 600 werknemers van drie afzonderlijke BV’s van Royal Swinkels Family Brewers: Swinkels Family Brewers, Holland Malt en Koningshoeve La Trappe.

Royal Swinkels Family Brewers komt later dinsdag met een reactie.

