Wibi Soerjadi speelde een stuk tijdens de onthulling. (Foto: Noël van Hooft) Monument voor coronaslachtoffers onthuld in Oisterwijk

In Oisterwijk is woensdagmiddag een bronzen beeld onthuld ter nagedachtenis aan iedereen die is getroffen door de coronapandemie en alle medewerkers uit de zorg. De eer was aan prinses Margriet om het beeld te onthullen. Medewerkers uit ziekenhuizen en zorginstellingen uit het hele land waren erbij.

Het bronzen standbeeld is een initiatief van de Stichting Dank Helden van de Zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun niet aflatende inzet bij de verzorging van coronapatiënten en om stil te staan bij alle slachtoffers van de pandemie. Het beeld staat bij Natuurpoort Groot Speijck in de Oisterwijkse bossen.

''Door dit beeld kunnen wij even stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd, de afgelopen tijd'', zegt zorgmedewerkers Peggy van der Koelen. Zij werkt bij een ziekenhuis in Vught. ''Ik woon toevallig ook in Oisterwijk dus ik ga hier zeker terugkomen. Maar ik wil ook een keer met mijn collega's naar deze plek.''

Tijdens de onthulling zong Anita Meyer een lied en speelde Wibi Soerjadi een stuk op de piano. Dit gebeurde allemaal in het bijzijn van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Maar ook nabestaanden van coronaslachtoffers waren aanwezig. Samen hielden zij een minuut stilte voor alle slachtoffers van de pandemie.

''Het beeld spreekt terechte dank uit naar degenen die in de frontlinie hebben gestaan.''

''We krijgen onze vrijheid steeds meer terug'', zegt minister De Jonge. ''Maar de mensen in de zorg hebben een hele heftige tijd meegemaakt. Dit beeld spreekt een terechte dank uit naar degenen die in de frontlinie hebben gestaan.''

Het beeld ‘Salutifera Unitas’, eenheid die offers brengt en gezondheid geeft, is ontworpen door de vorig jaar overleden Nederlandse kunstenaar Kees Verkade. Het staat symbool voor een afscheid van een moeilijke periode en een opening naar een nieuwe toekomst in vrijheid.

De komende weken krijgen zo’n drieduizend zorginstellingen in het hele land een afbeelding van het beeld.

Foto: Noël van Hooft

