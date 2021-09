'Pillenmaker' Michel D. mist rechtszaak door corona in Barcelona

De pillen hadden felle kleuren (foto: Birgit Verhoeven). Een zak ketamine. (foto: Birgit Verhoeven) Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Uber-pillen (foto: Birgit Verhoeven) Volgende Vorige vergroot 1/4 De pillen hadden felle kleuren (foto: Birgit Verhoeven).

De grote opslagloods die twee jaar geleden in Nieuwendijk is ontdekt, was wat minder groot dan eerder werd gedacht. Maar er lagen wel veel soorten drugs. Dankzij anonieme tips kreeg de politie een mooi inkijkje. Dat werd woensdag bekend bij de start van het proces over de vondst. De verdachte kon niet komen: hij was op vakantie en hij heeft corona.

Hoofdrolspeler is een man uit 's Gravenmoer, volgens het OM. En die man hield de politie al een tijdje in de gaten. Nog voor de inval in Nieuwendijk was er een anonieme tip binnengekomen over deze Michel D. (23). Hij zou 'een pillenmaker' zijn.

Emmers met kleurstof

Een observatieteam schaduwde hem en zag dat hij ontmoetingen had op parkeerplaatsen. Ook sjouwde hij met tassen. Agenten deden een stiekeme inkijkoperatie in zijn loods in Breda en vonden emmers met kleurstof waarmee je drugspillen kunt kleuren. Maar die verf is niet illegaal. Te weinig voor een arrestatie, zo leek het.

Op 20 maart 2019 kwam er weer een tip binnen bij Meld Misdaad Anoniem. Nu over 'een wietlucht' bij een loods aan de Rijksweg in Nieuwendijk'. Twee maanden later had de politie voldoende ander bewijs voor een kijkje. In een van de ruimtes stonden agenten bij een gesloten deur. Een politiemedewerker duwde een plafondplaat weg, stak een mobieltje in het gat en maakte een foto. Daarop was een weegschaal te zien en gekleurde pillen op een stellingkast: bingo.

Zakken vol poeder en pillen

Zakken vol met poeder en pillen werden in beslag genomen. Het leek wel een distributiecentrum voor drugs, als je naar de diverse soorten keek. Maar er lag ook veel wat op drugs leek, maar geen drugs was, of niet strafbaar. Wat dan wél is onduidelijk, maar in vergelijkbare zaken is het vaak vulmiddel of versnijdingsmiddel dat sprekend of drugs lijkt.

Na meting, weging en allerlei tests bleven als belangrijkste vangsten over: 176 kilo mdma (de werkzame stof van xtc), zo'n 15 kilo speed, bijna een halve kilo cocaïne en kleinere hoeveelheden lsd en ketamine. Allemaal wél verboden.

Twee jaar aan Whatsapp-gesprekken in mobieltje

De politie arresteerde drie 'maten'. de huurder Joeri van S. (23) uit 's Gravenmoer, vriend en plaatsgenoot Michel D. (23) en Rik van T. (23) uit Waalwijk. De Waalwijker had twee jaar Whatsapp-gesprekken in zijn mobieltje. Uitgeprint: 1200 pagina's.

"Ze gingen over voetbal, vrouwen, vakantie en carnaval", zei de rechtbankvoorzitter. Maar ook over de huur van de loods in Nieuwendijk. Michel duwde maandelijks 1000 euro in de brievenbus van Joeri. De helft voor de huur, de andere helft voor Joeri zelf.

In een ander chatberichtje schreef Michel: "We moeten onder het maïsveld blijven'. Voor de officier van justitie deed hij er alles aan om buiten beeld te blijven maar is hij 'de eindbaas'.

De officier leek te suggereren dat er nog meer mensen achter zitten. 'Hier spelen grotere belangen', zei ze. Ze eiste tweeënhalf jaar celstraf. Bovendien moet hij nog een boete van 10.000 euro betalen.

Zijn advocaat vindt het bewijs onvoldoende. De belastende verklaringen zijn onbetrouwbaar. Michel D. is nooit in de loods gezien, heeft geen DNA achtergelaten, Rik wél. Michel is ook nooit samen met de andere twee mannen is gezien. Hij pleitte dan ook voor vrijspraak.

De verdachte kon niet op tijd in de rechtbank zijn. Hij is op vakantie in Barcelona maar heeft corona en moest in quarantaine. De rechtszaak tegen de twee andere verdachten is uitgesteld. Als alles is behandeld, volgt het vonnis.

