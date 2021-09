Efteling leent Monsieur Cannibale niet uit: 'Geen eigen leven gaan leiden'

Monsieur Cannibale (Foto: ANP). vergroot

Attractiepark De Efteling gaat Monsieur Cannibale niet uitlenen aan het Rijsmuseum in Amsterdam. Erfgoedvereniging Bond Heemschot had het museum opgeroepen om de omstreden Efteling-attractie in de collectie van het slavernijverleden op te nemen, maar De Efteling ziet daar niets in.

De Efteling bewaart wel onderdelen van attracties die inmiddels niet meer in het attractiepark staan, maar wil ze niet uitlenen. "We willen niet dat deze objecten een eigen leven gaan leiden buiten de context van de Efteling", laat het pretpark in Kaatsheuvel weten.

Directeur Karel Loeff van de Bond Heemschut kwam dinsdag met het voorstel om Monsieur Cannibale, het beeld van de Efteling-attractie, een plekje in het Rijksmuseum te geven. Het beeld is volgens de erfgoedvereniging van waarde voor toekomstige generaties, omdat Monsieur Cannibale en de discussie erover illustreren 'hoe snel in het Nederland van nu het denken over racisme en het koloniaal denken verandert'.

Racistisch karakter

De afgelopen jaren was er onder meer op sociale media kritiek geuit op het vermeende racistische karakter van Monsieur Cannibale. Die attractie bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin de mensen rondjes draaien om een grote, dikke, bijna naakte, gekleurde man met een pollepel door zijn neus.

Geen eigen leven leiden

In een verklaring laat De Efteling weten dat het bij het verdwijnen van attracties kritisch bekijkt wat er van de attractie bewaard kan blijven, ook vanwege de beschikbare ruimte. Verder vindt het park dat het onderdeel tot de 'Wereld van de Efteling' behoort te blijven, en leent het daarom niet uit.

Overigens heeft het Rijksmuseum nog geen uitspraken gedaan over mogelijk wel of niet willen opnemen van de omstreden Efteling-attractie in de collectie.

Kookpotten worden handelsschuitjes

Afgelopen zondag konden bezoekers voor de laatste keer plaatsnemen in Monsieur Cannibale. In juni dit jaar had de Efteling al aangekondigd dat de attractie zou worden aangepast. De kookpotten van de Monsieur Cannibale worden omgebouwd tot handelsschuitjes.

