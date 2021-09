Buren steekpartij in Ulvenhout hoorden ‘gebonk en geschreeuw’ in het huis

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Omwonenden van het huis aan het Steenland waar waar woensdagavond iemand werd neergestoken, reageren geschrokken. Het slachtoffer woont pas een jaar in de straat en krijgt volgens de buurt wel ‘regelmatig aanloop'. "Van ’s ochtends tot laat in de avond.”

Een van de buurmannen zat woensdagavond tv te kijken en hoorde gestommel in het huis. “Kort daarna hoorde ik portieren van auto’s open en dicht gaan. Toen is het waarschijnlijk gebeurd. Ik was even bang om gelijk naar buiten te gaan.”

Volgens de buren is de bewoner een man van tussen de 45 en 50 jaar die nog niet zolang in de straat woont. “Hij woont er alleen”, zegt een buurvrouw. “Gisteravond waren er wat mannen over de vloer. Ik heb wel geschreeuw en gebonk gehoord.”

Een van de andere buurmannen zegt dat de buurt regelmatig overlast heeft. “Er is veel kabaal in het huis, er wordt hard geroepen en de muziek staat met regelmaat hard aan. Er is de hele dag bezoek."

De politie doet onderzoek naar de steekpartij en is nog op zoek naar de dader of daders.

Foto: Eva de Schipper. vergroot

LEES OOK: Man zwaargewond bij steekpartij in Ulvenhout

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.