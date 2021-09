Steekpartij Ulvenhout: politie weet wie de gevluchte verdachte is

Man zwaargewond bij steekpartij (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Man zwaargewond bij steekpartij (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/3 Man zwaargewond bij steekpartij (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

De politie weet na onderzoek wie de verdachte is van de steekpartij in Ulvenhout woensdagavond. Hij is een bekende van het slachtoffer en wordt opgeroepen om zichzelf te melden.

Ista van Galen Geschreven door

Bij de steekpartij in een huis aan de Steenland is een 37-jarige man uit Breda zwaargewond geraakt. De melding kwam woensdagavond iets over half elf binnen bij de politie. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de trauma-arts is uiteindelijk met het slachtoffer mee in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan.

In het huis waren naast het slachtoffer nog twee mensen aanwezig, waaronder de eigenaar. Maar degene die de Bredanaar had neergestoken, was al op de vlucht geslagen. De politie ging met meerdere eenheden op zoek, maar zonder succes.

Uit de hand gelopen ruzie

Volgens de politie gebeurde de steekpartij waarschijnlijk na een uit de hand gelopen ruzie tussen de twee mannen, die bekenden van elkaar zijn. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.

Een van de buren vertelt donderdagochtend dat hij die avond veel schreeuw en gebonk in het huis hoorde. "Kort daarna hoorde ik portieren van auto’s open en dicht gaan. Toen is het waarschijnlijk gebeurd. Ik was even bang om gelijk naar buiten te gaan." Volgens een andere buurman heeft de buurt regelmatig overlast. "Er is veel kabaal in het huis, er wordt hard geroepen en de muziek staat met regelmaat hard aan. Er is de hele dag bezoek."

Zo zag het er woensdagavond uit:

LEES OOK:

