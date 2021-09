Politie vindt 17.000 kilo drugschemicaliën in loods Hazeldonk

De loods waar de chemicaliën lagen (foto: politie). vergroot

Bij een inval in een loods in Hazeldonk heeft de politie ongeveer 17.000 kilo aan drugschemicaliën gevonden. Drie mannen van 43, 44 en 55 jaar zijn bij de opslag aangehouden en zitten vast.

Ista van Galen & Willem-Jan Joachems Geschreven door

De politie deed woensdagmiddag de inval in de loods, dichtbij grensovergang Hazeldonk.

Een onderzoek van de Landelijke Eenheid van de politie in samenwerking met de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant leidde tot de grote opslag van chemicaliën die worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs. Het rechercheonderzoek loopt nog.

Alle vaten en verpakkingen zijn woensdag onderzocht en speurhonden werden ingezet. De chemicaliën zijn vervolgens afgevoerd.

Een van de grotere vondsten

Om wat voor chemische stoffen het precies ging is niet bekend gemaakt. In bijna alle gevallen is het een verzameling van bijvoorbeeld mierenzuur, zoutzuur, formamide, caustic soda en fosforzuur. Dat zijn legale stoffen die nodig zijn voor de illegale bereiding van bijvoorbeeld amfetamine en mdma (xtc) Vanuit zo'n opslag gaat het dan naar een drugslab dat ergens anders verstopt zit.

Vondsten zoals deze worden wel vaker gedaan. In 2020 vonden de beide Brabantse politie-eenheden 36 opslagplaatsen met grondstoffen in Brabant.

17.000 kilo behoort wel tot de grotere van de voorbije jaren in Brabant. Maar er zijn vaker vergelijkbare vondsten gedaan, zoals in 2014 in Eindhoven. Toen werd daar 20.000 liter aan drugsgrondstoffen ontdekt.

Het is dan ook geen record. Zo vond de politie in 2017 in Waspik een loods met bijna 50.000 liter aan formamide. Dat was vermoedelijk de grootste grondstoffenvondst ooit in Brabant.

