We verspillen 34 kilo eten per jaar, maar Ingrid gooit (bijna) niks weg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zo maak je van overrijpe bananen nog iets lekkers

34 kilo per persoon: de berg eten die jaarlijks in de prullenbak verdwijnt is aanzienlijk. Om dit tegen te gaan is de Verspillingsvrije Week in het leven geroepen. Ingrid van Rijen uit Sint-Oedenrode is ambassadeur, ofwel een Verspillingsvrije Held. Ze gooit (bijna) niks weg.

’’Ik hou absoluut niet van het verspillen van eten. Ik gooi dan ook nagenoeg niks weg’’, vertelt Ingrid (44) terwijl ze overrijpe bananen aan het snijden is. ’’Ik weet altijd nog wel iets gezonds in elkaar te flansen van restjes die ik thuis over heb.’’

"34 kilo is echt heel erg veel, zoveel weegt mijn dochter."

Ingrid werkte tot 2016 bij als communicatiemedewerker bij levensmiddelenbedrijven en bij supermarkt Jumbo. Nu is ze een foodblogger met als doelen: minder verspilling, meer groente, minder vlees.

’’Natuurlijk heb ik ook een bakje met groente en fruitafval. Maar daar zitten vooral pitten en schillen in die je niet kunt opeten. En er kan soms wel een restje van een kliekje inzitten. Maar geen 34 kilo. Dat is echt heel erg veel, zoveel weegt mijn dochter. Dat is zonde en gewoon echt niet nodig.’’

’’Gewoon dat beschimmelde stukje eraf snijden en je kunt het nog gewoon opeten.’’

Volgens Ingrid verspillen we veel eten omdat we te veel inkopen, niet weten wat we met restjes moeten én omdat we te veel naar de datum kijken. ’’We denken vaak dat yoghurt die net over de datum is niet meer gegeten kan worden. Maar als je even ruikt en proeft, en het smaakt nog gewoon goed, dan kun je het makkelijk eten.’’

Verder vertelt ze dat een beetje schimmel op bijvoorbeeld kaas of een paprika geen kwaad kan. ’’Gewoon dat stukje eraf snijden en je kunt het nog gewoon opeten.’’

‘’Mijn doel is deze week bereikt als ik een paar mensen heb kunnen inspireren om minder te verspillen."

Bedenkers van deze Verspillingsvrije Week zijn de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het Voedingscentrum. Ze willen laten zien dat iedereen minder voedsel kan verspillen door slim te kopen, koken en te bewaren. ’’Het verminderen van voedselverspilling is wereldwijd een van de belangrijkste maatregelen tegen klimaatverandering’’, zo stellen de twee organisaties.

En daar is foodblogger Ingrid het helemaal mee eens. ’’Het is zo zonde. Zonde van het geld. En zonde van de energie. Al dat water wat gebruikt wordt om ons voedsel te produceren. Het is gewoon slecht voor het milieu en je portemonnee.’’ Zo blijkt uit een Fusions Impact Assessment Report uit 2015 dat voedselverspilling in Europa verantwoordelijk is voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Meer dan honderd bedrijven, maatschappelijke organisaties en scholen doen mee aan deze week tegen de voedselverspilling. Zoals Bob Hutten, bedenker van de Verspillingsfabriek in Veghel. Fastfoodketens gooien bijvoorbeeld de kontjes van de tomaten weg. ‘’De fabriek redt deze groenten en bereidt er smaakvolle soepen, sauzen en stoofgerechten van.’’

‘’Mijn doel is deze week bereikt als ik een paar mensen heb kunnen inspireren om minder te verspillen’’, sluit Ingrid af.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.