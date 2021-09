Daan (20) bestolen van imposante WTC-maquette: 'Weet echt niet waar hij is'

Daans Twin Towers vergroot

Monnikenwerk was het, Daan van der Steijn uit Deurne maakte in drieënhalf jaar een metershoge maquette van het World Trade Center. Zijn bouwwerk maakte vervolgens een mooie rondreis door Amerika. Maar juist nu, een paar dagen voor het precies twintig jaar geleden is dat de terroristische aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden, heeft Daan geen idee waar zijn bouwwerk is. Hij voelt zich bestolen.

Het was een prachtig verhaal, tot nu toe. Daan begon met bouwen toen hij veertien jaar oud was. Duizenden uren stopte hij in het imposante eerbetoon. Zijn versie van het World Trade Center ging vervolgens half Amerika door. De organisatie haalde het naar de VS voor een reizende tentoonstelling. “Het was echt ongelofelijk hoe het er daar aan toe ging. Dat had ik nooit verwacht. Uiteindelijk waren er 25 politiewagens die een vijfbaans snelweg afgezet hebben om de vrachtwagen met mijn torens te begeleiden”, kijkt hij nog even terug op de mooie periode.

“Het was eigenlijk de bedoeling dat ik nu in New York zou zijn”, vervolgt Daan. Zijn bouwwerk zou daar ook zijn. Maar de bouwer, inmiddels 20 jaar oud, is gewoon in Nederland. En zijn kunstwerk is ook niet op de plek van bestemming. “Door corona is er een streep door mijn reis gezet. En door problemen met de organisatie zal de maquette helaas helemaal niet in New York komen.”

"Achter onze rug om hebben ze bepaalde dingen geregeld waar we het niet mee eens waren."

Op 11 september had zijn levenswerk in New York moeten staan. “Het was al duidelijk dat het door corona niet kon, dat is ook begrijpelijk. Maar de communicatie is verder ook niet goed gegaan. Ze hebben achter onze rug om bepaalde dingen geregeld waar we het niet mee eens waren. Een permanente plek in Ohio, wat zou betekenen dat ik niet meer de eigenaar zou zijn van mijn WTC. En dat het nooit meer in New York zou komen. Ik ben daar niet meer akkoord gegaan. Ik hoop mijn doel om het in New York City te krijgen nog waar te maken."

Maar op de vraag waar zijn maquette nu is, komt geen antwoord. “Ik weet echt niet waar hij is. Ook via mijn advocaat hebben we het een paar keer gevraagd, ze willen geen antwoord gegeven. De organisatie vertelt niets.”

"Het voelt alsof ik bestolen ben."

“Eigenlijk zou ik hem op 2 september terug moeten krijgen, door transportproblemen is dat niet gelukt. Een paar dagen later zou ik de maquette op gaan halen. Toen kreeg ik te horen dat de organisatie hem zelf meegenomen heeft en ergens opgeslagen, maar ze willen dus niet vertellen waar. Het voelt alsof ik bestolen ben.”

