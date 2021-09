Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto over de kop geslagen op A17 bij Oudenbosch

Een auto is donderdagmiddag over de kop geslagen op de A17 bij Oudenbosch. De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar is inmiddels weer vrij.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Oud Gastel. Een automobiliste botste met haar auto tegen de vangrail en sloeg daarna over de kop. De auto kwam op zijn kant terecht. De brandweer heeft de automobiliste uit haar wagen moeten bevrijden.

Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen. Er waren voor zover bekend geen andere auto's betrokken bij het ongeluk.

Afsluiting

De A17 tussen Roosendaal en Dordrecht is ter hoogte van Oudenbosch even afgesloten geweest. Inmiddels de weg weer vrijgegeven. Er staat nog een file van ongeveer drie kilometer.

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.