Man (43) die moeder doodstak in Helmond zit langer vast

De zoon van de vrouw (68) die donderdagmiddag werd doodgestoken in Helmond, zit nog zeker twee weken langer vast. De rechter heeft dat vrijdag besloten. De 43-jarige man werd in zijn huis aangehouden terwijl hij een mes bij zich had.

Ron Vorstermans Geschreven door

De vrouw werd 's middags rond half twee gevonden in haar huis aan het Lambertushof in Helmond. Kort daarna is ze aan haar verwondingen overleden.

Mes op zak

Ongeveer op datzelfde moment kon op de Burgemeester van Houtlaan in Helmond de 43-jarige zoon van het slachtoffer worden opgepakt. Hij had een mes bij zich.

De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Ook moet nog met zekerheid worden vastgesteld dat het mes dat de man op zak had, ook daadwerkelijk gebruikt is als wapen bij de steekpartij. Ook het huis van de verdachte in Helmond wordt door de politie doorzocht.

Het Lambertushof is een plein achter de kerk in het centrum van Helmond. Het is een heel hechte gemeenschap, vertellen buurtbewoners. Mensen hebben er nu veel steun aan elkaar, zeggen ze.

