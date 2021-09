Aantal vraagtekens bij PSV in aanloop naar uitwedstrijd tegen AZ

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

In aanloop naar de uitwedstrijd tegen AZ kent PSV enkele twijfelgevallen. Niet alle basisspelers zijn fit teruggekomen van de interlandbreak.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Een aantal belangrijke spelers van PSV was de afgelopen 1,5 week weg met het nationale elftal. Het zorgt ervoor dat er enkele twijfelgevallen zijn voor Schmidt richting de eerste topwedstrijd van het seizoen.

Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo zijn met pijntjes teruggekomen van de interlandbreak. AZ-uit wordt voor hun een race tegen de klok. Vrijdagmiddag tijdens de laatste training wordt gekeken hoe fit zij zijn en of ze zaterdagavond kunnen spelen.

Het is een gevolg van het drukke schema dat de spelers tegenwoordig af moeten leggen. Schmidt: “Het schema dat er nu is, is voor veel spelers heel zwaar. Zij spelen drie wedstrijden bij het nationale elftal kort achter elkaar. Daarbij moeten ze ook veel reizen. Het zorgt ervoor dat wij een grote uitdaging hebben om onze spelers het hele seizoen in vorm te houden en vooral fit.”

Davy Pröpper en Maxi Romero zijn nog altijd geblesseerd en zullen niet bij de selectie zitten. Daarnaast wacht Carlos Vinícius nog op een werkvergunning, hij traint ook nog apart van de groep.

Belangrijke serie

Voor PSV staan er in de komende week drie belangrijke wedstrijden op het programma. Na de uitwedstrijd tegen AZ wacht het eerste Europa League duel tegen Real Sociedad. Een paar dagen later komt Feyenoord op bezoek. Schmidt daarover: “We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Ik ben nog niet bezig met de wedstrijd tegen Sociedad. Het worden drukke weken tot aan december. Elke week is even belangrijk.”

Vorig seizoen verloor PSV twee keer van AZ. De Alkmaarders raakten deze zomer een aantal belangrijke spelers kwijt, terwijl PSV zich juist flink versterkte afgelopen zomer. Maar in de favorietenrol kruipen doet Schmidt niet. “Wij hebben ook belangrijke spelers verloren, kijk naar bijvoorbeeld Donyell Malen en Pablo Rosario. Wedstrijden tegen AZ zijn altijd lastig.

Toekomst

Deze week verlengde Mario Götze zijn contract bij PSV. De middenvelder gaf toen al aan dat hij hoopte dat de trainer ook zou verlengen. Tijdens de persconferentie ging de trainer kort in op zijn eigen toekomst. “In de komende weken zal ik met de club in gesprek gaan. De club wil graag in gesprek en dat is natuurlijk een goed teken. Voorlopig focus ik mij vooral op het presteren van mijn ploeg.”

