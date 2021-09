Geert Wilders baalt van de brand in de Droomvlucht: 'Vreselijk!'

Geert Wilders maakt een ritje in de Droomvlucht in de Efteling (foto: ANP 2018/Bas Czerwinski) vergroot

Eftelingliefhebbers door heel Brabant reageren vrijdag geschrokken op het nieuws van de brand in de Droomvlucht. Superfan Geert Wilders laat zich er op social media zelfs in hoofdletters over uit: "VRESELIJK!"

Janneke Bosch Geschreven door

Dat de PVV-voorman een groot liefhebber is van de Efteling, mag inmiddels geen geheim meer zijn. Hij diende in april zelfs speciaal een motie in om het kabinet te bewegen zijn favoriete pretpark weer open te laten gaan. En: de Droomvlucht is zijn favoriete attractie allertijden.

Tien keer achter elkaar

Over dat favoriete Efteling-onderdeel zei Wilders eerder tegen Omroep Brabant: “Ik kan er tien keer achter elkaar in gaan en dan heb ik er nog geen genoeg van. Hij mijmerde verder: ”Je vlucht echt in een droomwereld en dan ben je tussen de elfjes en de kabouters en de bomen. De rit duurt maar tien minuten, maar daarom moet je er ook tien keer achter elkaar in.”

Wilders is zelfs wel eens naar de Efteling gegaan, alléén maar om in de Droomvlucht te gaan, bekende hij. Al vindt hij dat zelf nu ook weer niet zo heel vreemd: “Ik ben er al heel vaak geweest en het is altijd heel druk, dus ik denk dat het een van de meest populaire attracties is voor veel mensen.”

Door medewerker geblust

Wanneer Geert Wilders weer een ritje in zijn geliefde attractie kan maken is nog niet duidelijk. De brand vrijdagochtend is door een medewerker geblust, maar hoe groot de schade precies is en hoe lang het duurt om die te herstellen, is nog onbekend.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.