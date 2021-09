'Lentetuin' van Vincent van Gogh gestolen: acht jaar tegen verdachte geëist

Tegen de man die onder meer het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh zou hebben gestolen, is acht jaar gevangenisstraf geëist. Het gaat om een 59-jarige inwoner van Baarn.

Het schilderij van Van Gogh werd eind maart 2020 uit het Singer Museum in Laren gestolen. Het doek van Hals verdween augustus vorig jaar uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.

De eis was de hoogst mogelijke straf voor dergelijke misdrijven. De verdachte moest zich ook verantwoorden voor het bezit van vuurwapens en harddrug. De officier van justitie noemde de kans groot dat de schilderijen in de onderwereld zijn beland. Volgens haar is het ‘reëel’ te veronderstellen dat ze nooit worden teruggevonden.

Bij de musea is na de kunstroof DNA-materiaal gevonden van M. Bij het werk van Van Gogh zat het op de lijst, die buiten het museum in stukken werd gevonden. Bij de tweede inbraak werd het gevonden op een spanband, die vanaf een vlaggenmast buiten het museum over een muur was gegooid. "Alle sporen leiden naar deze verdachte", aldus de officier van justitie.