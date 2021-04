Diefstal Van Gogh: verdachte gepakt maar schilderij nog steeds spoorloos

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (foto: Marten de Leeuw, Groninger Museum). vergroot

Een man uit Baarn zit vast, omdat hij onder meer het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh zou hebben gestolen. Het kunstwerk uit 1884 werd vorig jaar maart weggehaald uit het Singer Museum in het Noord-Hollandse Laren.

De 58-jarige verdachte werd dinsdagmorgen thuis gearresteerd. Hij zou ook 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het museum Hofje van Mevrouw Aerden in Leerdam hebben gestolen. De geroofde kunstwerken zijn nog niet teruggevonden.

Glazen deur vernield

Bij de kraak in het Singer Museum, in de nacht van 29 op maart 2020, werd een glazen deur van het museum vernield. De politie reageerde direct op het inbraakalarm, maar toen agenten bij het museum aankwamen, was de dief al weg met het kunstwerk van Van Gogh.

Het Singer Museum had het doek uit 1884 in bruikleen van het Groninger Museum. Dit museum opende net twee weken geleden een speciale webpagina over het verdwenen schilderij.

Arrestatie is 'belangrijke stap'

Het schilderij van Frans Hals verdween na een inbraak in de nacht van 26 augustus. Aan beide kunstroven is vorig jaar onder meer op televisie de nodige aandacht besteed. Dat leverde heel veel tips op. Of een tip tot het oppakken van de man uit Baarn heeft geleid is nog niet bekend. De politie noemt de arrestatie ‘een belangrijke stap’, maar ze zegt ook dat het onderzoek onverminderd doorgaat. Ook omdat de werken nog niet zijn teruggevonden.

Het Singer Museum in Laren en het Groninger Museum zijn blij dat er iemand is opgepakt voor de roof. “Het is fantastisch nieuws en fijn dat de politie die man op het spoor is gekomen", zegt een woordvoerster van ‘Singer’. "Maar het werk is nog niet terecht. Ik hoop dat de aanhouding de politie naar het schilderij kan leiden en dat mensen er in het Groninger Museum weer van kunnen gaan genieten. En wanneer deze man er inderdaad achter zit, want dat is nog niet bewezen, dan kan dat niet onbestraft blijven", aldus de zegsvrouw.

'Nog niet gelijk terug'

Directeur Andreas Blöhm van het Groninger Museum is blij, maar hij maakt zich ook zorgen. Hij wijst op een eerdere diefstal in 2002, uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. "Daar werden ook inbrekers voor gepakt en veroordeeld, maar daarmee kwamen de schilderijen nog niet meteen terug." Dat gebeurde pas veertien jaar later, toen de kunstwerken opdoken in Italië”.

