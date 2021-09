Docent vraagt studenten om coronapas, Tilburg University grijpt in

Tilburg University gaat in gesprek met een docent die studenten heeft gevraagd alleen naar college te komen met een coronatoegangsbewijs. Volgens de universiteit gaat het om "een intern bericht aan studenten, op persoonlijke titel verstuurd en voortgekomen uit oprechte zorg voor de gezondheid van kwetsbare studenten".

De website GeenStijl heeft het bericht gepubliceerd. In het bericht vroeg de docent deze week "het college Rechtswetenschap niet bij te wonen zonder geldig herstel-, vaccinatie- of negatief testbewijs. Wie deze elementaire regels schendt brengt niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar ook de gezondheidsrechten van anderen in de zaal", zo schreef de docent aan de studenten.