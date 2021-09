Terras kapotgereden tijdens politieachtervolging in Breda

Een politieachtervolging eindigde vrijdagavond op een terras in Breda. Een man reed met zijn auto een deel van een terras aan de Willemstraat aan gort. Niemand raakte gewond.

Het gebeurde rond kwart voor acht, vlakbij het station. De zaak was nog niet gesloten, maar door het late tijdstip zaten er weinig mensen op het terras. Waarom de man achtervolgd werd is onduidelijk. De automobilist is aangehouden.