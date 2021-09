Coronanieuws: 153 nieuwe besmettingen in Brabant

15.21

Duizenden actievoerder zijn op de been in Eindhoven en Tilburg om te demonstreren tegen het lamleggen van de evenementenbranche door coronamaatregelen. In Eindhoven zijn de verwachte 5000 demonstranten zeker gehaald en in Tilburg lopen ook honderden actievoerders mee in de protestmars. De sfeer is uitgelaten en gezellig. Ook in andere steden wordt actie gevoerd voor de evenementen- en cultuurbranche.