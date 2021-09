Coronanieuws: coronaprikken werken bij meeste mensen met auto-immuunziekte

03.22

Sinds 1 juni hebben boa's duizend keer bij een huis of hotel gecontroleerd of een reiziger wel in quarantaine zat. Het leidde 125 keer tot een boete van 339 euro. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het ministerie van VWS. Reizigers die vanuit een zeerhoogrisicogebied naar Nederland komen, moeten bij vertrek een quarantaineverklaring afgeven aan de luchtvaartmaatschappij of veerdienst. Daarin verklaren ze direct na aankomst in Nederland minimaal vijf dagen in quarantaine te gaan.