Dommel en Dieze blijken te vies voor Swim to Fight Cancer

De vijfde editie van Swim to Fight Cancer in Den Bosch, die zondag gehouden wordt, verhuist naar De IJzeren Man in Vught. Dat heeft de organisatie besloten nadat de Waterschappen het water in de Dieze en de Dommel in Den Bosch hebben afgekeurd.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het water in de twee Bossche riviertjes is geen officieel zwemwater. Daarom houden de waterschappen de kwaliteit van het water scherp in de gaten als er toch gezwommen gaat worden. Door de hevige regenbuien van de afgelopen 24 uur is het water niet meer helemaal veilig en kan het een gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

De organisatie is blij dat de zwemwedstrijd voor het goede doel toch door kan gaan in Vught bij De IJzeren Man. Mensen die meezwemmen zijn via mail op de hoogte gebracht. In 2017 is ook al eens uitgeweken naar Vught.

Ook in Breda

Niet alleen in Vught kan morgen gezwommen worden voor kankeronderzoek, ook in Breda gaan mensen het water in. Zondag kan dat in zwembad De Kuil in Prinsenbeek. In Tilburg gaat het evenement vanwege corona niet door.

