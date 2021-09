Effectief PSV worstelt, maar wint met ruime cijfers van AZ

Vreugde bij de PSV-spelers na de goal van Boscagli (Foto: OrangePictures) vergroot

PSV is er zaterdagavond in geslaagd te winnen van AZ. In Alkmaar kwamen de Eindhovenaren heel slecht voor de dag maar neemt het toch de drie punten mee naar huis. In het AFAS Stadion werd het 0-3 voor PSV.

Na een spectaculaire opening van het verbouwde AFAS Stadion begonnen AZ en PSV aan de eerste topper van het eredivisieseizoen. PSV deed dat zonder de geblesseerde Ibrahim Sangaré maar met Cody Gakpo. Beiden waren geblesseerd teruggekeerd van de interlandbreak. Door de afwezigheid van Sangaré ging Olivier Boscagli naar het middenveld en had Armando Obispo een plek centraal achterin.

AZ nam vanaf minuut één het initiatief in het eigen stadion en was de betere ploeg. De ploeg van trainer Pascal Jansen zette PSV vroeg onder druk en was ook het meest dreigend. Na tien minuten had oud-Willem II spits Vangelis Pavlidis de 1-0 voor het inschieten maar hij mistte de bal voor een haast open goal.

Wereldgoal

PSV zat totaal niet in de wedstrijd. Toch kwamen de Eindhovenaren zonder zich in de zestien te melden op voorsprong. Van zo’n dertig meter van de goal schoot Boscagli de bal vol in de winkelhaak. Een snoeihard schot dat onhoudbaar was voor de Alkmaarse-goalie.

Het gaf de uitploeg bepaald geen vleugels want na de openingstreffer leek AZ alleen maar sterker te worden. Er waren veel hachelijke momenten voor het doel van Joël Drommel waarbij PSV met hangen en wurgen overeind bleef. Dat het 0-1 bij rust stond was te danken aan het gebrek van scherpte bij AZ.

Effectief PSV

Ook in de tweede helft kwam PSV amper van eigen helft af. De ploeg kon niet meer doen dan tegenhouden. Met al vier wissels gebruikt na het uur probeerde trainer Roger Schmidt het tij te keren. Vooral aanvallend werd er vers bloed ingebracht in de hoop op een counter.

Die ene kans waar Schmidt op hoopte kwam er. De eerste keer dat de Eindhovenaren in de zestien kwamen was het gelijk raak. Yorbe Vertessen schoot na een mooie individuele actie de bal in de lange hoek. 2-0.

De wedstrijd was beslist en bij AZ was er iets geknapt. Uiteindelijk was het Ritsu Doan die nog zorgde voor een mooie toegift. De Japanner trok naar binnen en schoot fraai de bal in de lange hoek.

De 0-3 tussenstand was meer dan geflatteerd te noemen PSV creëerde amper uitgespeelde kansen maar wist toch drie keer te scoren. En Schmidt, die vaak wordt bekritiseerd vanwege zijn wissels, kan terugvallen op het feit dat uitgerekend de invallers de wedstrijd beslissen.

Daarnaast zorgt de overwinning voor een lekker gevoel. Nog niet zo lang geleden werd er gesproken over het feit dat PSV geen topwedstrijden kon winnen. Inmiddels heeft het de Johan Cruijf Schaal gewonnen van Ajax en wint het de eerste topper van het eredivisieseizoen.

