Schmidt tevreden na overwinning: 'wisten dat we niet dominant konden zijn'

PSV wist zaterdagavond met 0-3 te winnen van AZ. In een moeizame wedstrijd waren de Eindhovenaren effectief en won het de eerste topper van het seizoen. PSV-trainer Roger Schmidt was na afloop vooral tevreden over zijn verdediging en invallers.

In het vernieuwde AFAS Stadion nam AZ vanaf minuut één het initiatief en drong het PSV terug op eigen helft. Dat was voor Schmidt geen verrassing, hij had zijn team hier al op voorbereid. "Het was een andere wedstrijd dan dat we normaal spelen. We hadden verwacht dat AZ veelal de bal zou hebben. Ze hebben veel spelers verloren maar blijven veel kwaliteit hebben."

Ondanks dat AZ het betere van het spel had wist de coach dat zijn ploeg nog momenten ging krijgen. "We hebben geaccepteerd dat we niet dominant konden spelen vandaag. Als je dat weet moet je je gedrag aanpassen aan de wedstrijd. Dat hebben we gedaan en ik wist dat we onze momenten zouden gaan krijgen."

Invallers

Via invallers Yorbe Vertessen en Ritsu Doan breidde de Eindhovense club de voorsprong uit. Schmidt, vaak bekritiseerd om zijn wissels, is blij met kwalitatief goede invallers. "We hebben iedereen nodig en als coach is het dan ook fijn dat je goede opties hebt om in te brengen."

Voor Joël Drommel kwam het niet als verrassing dat de invallers het verschil maakten in het veld. "Op de training bieden de reserves vaak ook goed weerstand aan het basiselftal. Goed om te zien dat ze nu ook in de wedstrijd het kunnen laten zien."

'Niet slecht'

AZ was dominant maar de verdediging van PSV bleef, soms met hangen en wurgen, overeind. De verdedigers en doelman kunnen rekenen op complimenten van de trainer. "Onze verdedigers en Joël (Drommel red.) hebben puike werk geleverd. Zij hielden ons vandaag op de been."

Ondanks dat de Eindhovenaren het lastig hadden vond Schmidt zijn elftal niet slecht spelen. "Vorig seizoen waren wij juist twee keer de betere ploeg, maar verloren we twee keer. Vandaag moesten we verdedigen en hard werken maar was het spel niet slecht. We hebben onze spaarzame kansen benut. Dat was vorig seizoen ook wel eens anders."

