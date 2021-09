Snollebollekes-zanger Rob Kemps scoort als presentator: 'Een verademing'

Snollebollekes zanger Rob Kemps had zaterdagavond zijn debuut als presentator in het SBS6 programma The Wheel (foto: SBS6) vergroot

Snollebollekes-zanger Rob Kemps uit Best heeft zaterdagavond niet onverdienstelijk zijn tv-debuut als presentator gemaakt. Hij presenteerde het nieuwe SBS6 programma The Wheel en trok daarmee ruim 700.000 kijkers. Daarmee trok hij meer kijkers dan Matthijs van Nieuwkerk die op hetzelfde tijdstip op tv te zien was met 'Matthijs gaat door' .

Op social media regent het complimenten voor de verse presentator Rob Kemps. In zijn spelshow The Wheel, nemen zeven BN'ers en drie kandidaten nemen het tegen elkaar op in een feelgoodquiz. De quiz wordt gedomineerd door de onvoorspelbaarheid van een gigantisch wiel. In het midden van dit wiel is slechts plek voor één kandidaat, die door mag spelen zolang hij of zij goede antwoorden geeft. Een verademing vinden kijkers de nieuwe presentator. Veel beter dan de bekende tv-coryfeeën.

Het acht uur journaal werd met bijna 1,5 miljoen kijkers zaterdagavond het best bekeken. The Wheel haalde 714.000 kijkers en stond daarmee op de negende plek van best bekeken programma's. Toch is het niet alleen maar hoezee en applaus wat de Brabander op social media over zich heen krijgt. Verschillende kijkers storen zich aan de het geschreeuw van de Snollebollekes-voorman. Sommigen hielden het na een paar seconden alweer voor gezien.

