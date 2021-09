De geramde Kaaie Paole, twee historische grenspalen uit 1785 staan er weer

De geramde Kaaie Paole, twee historische grenspalen uit 1785 zijn terug vergroot

Na twee jaar van afwezigheid staan de Kaaie Paole, op de grens van de dorpen Veen en Andel, weer keurig in elkaars gezelschap op de Hooge Maasdijk. In augustus 2019 werden de historische palen geramd door een dronken automobilist. Van de palen en de auto bleef na de aanrijding maar weinig over. De auto was total loss en de twee hardstenen historische grenspalen lagen in stukken op de dijk.

“De twee grenspalen van de oude waterschappen zijn gerestaureerd en in volle glorie weer te bewonderen voor voorbijgangers”, meldt de gemeente Altena. Die ook bekend maakt dat de automobilist zijn portemonnee kan trekken. “De veroorzaker van de aanrijding van de palen is aansprakelijk gesteld voor de schade aan de palen. De kosten voor restauratie worden op hem verhaald.”

“Op de ene paal staat het wapen van Altena, twee zalmen."

Naast dat de Kaaie Paole veel betekenen voor de inwoners van Veen, zijn ze ook van grote culturele en historische waarde. Ze geven de oude grenzen van het Oudland van Altena en de Hooge Maasdijk van Stad en Land van Heusden aan. “Op de ene paal staat het wapen van Altena, twee zalmen, en op de andere met het wapen van Heusden, een rad”, aldus de gemeente Altena.

Omdat het gaat om belangrijke historische grenspalen waren nogal wat partijen betrokken bij de restauratie. “Een expert van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed was bij elke stap in het proces betrokken”, aldus de gemeente, die palen liet restaureren door Skledar Natuursteen uit Veen. “Verder hield de expert van RCE in de gaten of de monumentwaarden behouden bleven.”

